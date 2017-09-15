Сборная России потеряла шансы победить на Евробаскете
Российские баскетболисты уступили сербам в полуфинале чемпионата Европы. В матче за третье место команда в воскресенье, 17 сентября, встретится с Испанией. Сербы в финале сыграют со Словенией.
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Полуфинальный матч мужского чемпионата Европы по баскетболу между сборными России и Сербии завершился поражением команды Сергея Базаревича со счетом 79:87. Встреча состоялась на паркете арены «Синан Эрдем Даум» в Стамбуле.
В составе сборной России 33 очка набрал лучший снайпер Евробаскета Алексей Швед, реализовавший 6 трехочковых из 15. Андрей Воронцевич принес команде14 очков, Тимофей Мозгов записал в свой актив 11 очков и 9 подборов. У сербов самым результативным стал Богдан Богданович. Атакующий защитник клуба НБА «Сакраменто Кингз» набрал 24 очка. Центровой Бобан Марьянович, выступающий в НБА за «Детройт Пистонс», принес сборной 18 очков.
В первой четверти сербы вели в счете все время за исключением первых 14 секунд и 26 секунд на четвертой минуте. При этом преимущество команды Саши Джорджевича ни разу не превышало шести очков. На первый перерыв команды ушли со счетом 26:20 в пользу сербов.
Решающее преимущество сборная Сербии добыла в середине второй четверти. За три с половиной минуты команда совершила рывок 14:0. Сначала Богданович на дуге исполнил бросок
В середине третьей четверти сборная России ответила рывком 11:0. Сначала Швед и Фридзон реализовали по дальнему броску, затем Мозгов забил сверху после скидки Фридзона. Далее после передачи Шведа
В середине четвертой четверти россияне предприняли еще одну попытку переломить ход встречи, совершив рывок 8:0. Он начался с трехочкового Шведа, продолжился перехватом Мозгова и броском сверху Андрея Зубкова, а завершился еще одним дальним попаданием Шведа. За четыре минуты до финальной сирены преимущество сербов сократилось до двух очков (75:73). Джорджевич вновь взял
Саша Джорджевич, выступая на позиции разыгрывающего, побеждал со сборной Югославии на трех чемпионатах Европы (в 1991, 1995 и 1997 гг.) и на чемпионате мира 1998 года, а также завоевал серебро на Олимпиаде-1996 в Аталанте. Став тренером, он выиграл с сербской национальной командой серебряные медали на ЧМ-2014 и Олимпиаде-2016 в
Накануне в первом полуфинале сборная Словении разгромила действующих чемпионов Европы испанцев, считавшихся главными фаворитами нынешнего турнира — 92:72. Команда бывшей югославской республика впервые в истории вышла в финал Евробаскета. Эта победа стала для словенских баскетболистов 14-й подряд в официальных матчах под руководством Игора Кокошкова — шесть в отборочном турнире, восемь — в финальной стадии. 45-летний специалист возглавил сборную Словении в январе 2016 года. Ранее Кокошков работал в тренерском штабе «Юты Джазз» в НБА.
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