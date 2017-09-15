Сборная России потеряла шансы победить на Евробаскете

Полуфинальный матч мужского чемпионата Европы по баскетболу между сборными России и Сербии завершился поражением команды Сергея Базаревича со счетом 79:87. Встреча состоялась на паркете арены «Синан Эрдем Даум» в Стамбуле.



В составе сборной России 33 очка набрал лучший снайпер Евробаскета Алексей Швед, реализовавший 6 трехочковых из 15. Андрей Воронцевич принес команде14 очков, Тимофей Мозгов записал в свой актив 11 очков и 9 подборов. У сербов самым результативным стал Богдан Богданович. Атакующий защитник клуба НБА «Сакраменто Кингз» набрал 24 очка. Центровой Бобан Марьянович, выступающий в НБА за «Детройт Пистонс», принес сборной 18 очков.

В первой четверти сербы вели в счете все время за исключением первых 14 секунд и 26 секунд на четвертой минуте. При этом преимущество команды Саши Джорджевича ни разу не превышало шести очков. На первый перерыв команды ушли со счетом 26:20 в пользу сербов.



Решающее преимущество сборная Сербии добыла в середине второй четверти. За три с половиной минуты команда совершила рывок 14:0. Сначала Богданович на дуге исполнил бросок из-под Шведа, затем Марьянович забил «полукрюком». Следом Богданович подправил мяч в корзину, выскочив из аута. Далее Марьянович забрал подбор под своим щитом после неточного трехочкового Шведа, и Стефан Йович отличился в проходе. Рывок закончился броском Марьяновича после разворота в трехсекундной зоне и прорывом Богдановича, последовавшим за потерей Шведа. После этого преимущество сербов достигло 16 очков (42:26). К большому перерыву россияне сократили отставание до 14 баллов (48:34).

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В середине третьей четверти сборная России ответила рывком 11:0. Сначала Швед и Фридзон реализовали по дальнему броску, затем Мозгов забил сверху после скидки Фридзона. Далее после передачи Шведа из-за трехочковой дуги отличился Воронцевич. Таким образом преимущество сербов сократилось до пяти очков (57:52). В ответ на это Джорджевич взял тайм-аут, и его команда остановила прорыв соперника. Перед последним отрезком встречи сербы вели девять очков (66:57).

В середине четвертой четверти россияне предприняли еще одну попытку переломить ход встречи, совершив рывок 8:0. Он начался с трехочкового Шведа, продолжился перехватом Мозгова и броском сверху Андрея Зубкова, а завершился еще одним дальним попаданием Шведа. За четыре минуты до финальной сирены преимущество сербов сократилось до двух очков (75:73). Джорджевич вновь взял тайм-аут, после которого сербы уверенно довели матч до победы. Важнейшими стали дальние попадания Богдановича и Василье Мичича, а также попадание точный бросок Богдановича без сопротивления из трехсекундной зоны, после которого счет вырос до 83:76. Отыграть семь очков за 67 секунд россияне не смогли.

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