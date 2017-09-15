Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-worldcup-euro/31023289/
15 сентября 2017, 23:44 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | РБК-Спорт

Сборная России потеряла шансы победить на Евробаскете

Российские баскетболисты уступили сербам в полуфинале чемпионата Европы. В матче за третье место команда в воскресенье, 17 сентября, встретится с Испанией. Сербы в финале сыграют со Словенией.

Российские баскетболисты уступили сербам в полуфинале чемпионата Европы. В матче за третье место команда в воскресенье 17 сентября встретится с Испанией. Сербы в финале сыграют со Словенией. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AFP 2017

Полуфинальный матч мужского чемпионата Европы по баскетболу между сборными России и Сербии завершился поражением команды Сергея Базаревича со счетом 79:87. Встреча состоялась на паркете арены «Синан Эрдем Даум» в Стамбуле.

В составе сборной России 33 очка набрал лучший снайпер Евробаскета Алексей Швед, реализовавший 6 трехочковых из 15. Андрей Воронцевич принес команде14 очков, Тимофей Мозгов записал в свой актив 11 очков и 9 подборов. У сербов самым результативным стал Богдан Богданович. Атакующий защитник клуба НБА «Сакраменто Кингз» набрал 24 очка. Центровой Бобан Марьянович, выступающий в НБА за «Детройт Пистонс», принес сборной 18 очков.

В первой четверти сербы вели в счете все время за исключением первых 14 секунд и 26 секунд на четвертой минуте. При этом преимущество команды Саши Джорджевича ни разу не превышало шести очков. На первый перерыв команды ушли со счетом 26:20 в пользу сербов.

Решающее преимущество сборная Сербии добыла в середине второй четверти. За три с половиной минуты команда совершила рывок 14:0. Сначала Богданович на дуге исполнил бросок из-под Шведа, затем Марьянович забил «полукрюком». Следом Богданович подправил мяч в корзину, выскочив из аута. Далее Марьянович забрал подбор под своим щитом после неточного трехочкового Шведа, и Стефан Йович отличился в проходе. Рывок закончился броском Марьяновича после разворота в трехсекундной зоне и прорывом Богдановича, последовавшим за потерей Шведа. После этого преимущество сербов достигло 16 очков (42:26). К большому перерыву россияне сократили отставание до 14 баллов (48:34).

В середине третьей четверти сборная России ответила рывком 11:0. Сначала Швед и Фридзон реализовали по дальнему броску, затем Мозгов забил сверху после скидки Фридзона. Далее после передачи Шведа из-за трехочковой дуги отличился Воронцевич. Таким образом преимущество сербов сократилось до пяти очков (57:52). В ответ на это Джорджевич взял тайм-аут, и его команда остановила прорыв соперника. Перед последним отрезком встречи сербы вели девять очков (66:57).

В середине четвертой четверти россияне предприняли еще одну попытку переломить ход встречи, совершив рывок 8:0. Он начался с трехочкового Шведа, продолжился перехватом Мозгова и броском сверху Андрея Зубкова, а завершился еще одним дальним попаданием Шведа. За четыре минуты до финальной сирены преимущество сербов сократилось до двух очков (75:73). Джорджевич вновь взял тайм-аут, после которого сербы уверенно довели матч до победы. Важнейшими стали дальние попадания Богдановича и Василье Мичича, а также попадание точный бросок Богдановича без сопротивления из трехсекундной зоны, после которого счет вырос до 83:76. Отыграть семь очков за 67 секунд россияне не смогли.

Саша Джорджевич, выступая на позиции разыгрывающего, побеждал со сборной Югославии на трех чемпионатах Европы (в 1991, 1995 и 1997 гг.) и на чемпионате мира 1998 года, а также завоевал серебро на Олимпиаде-1996 в Аталанте. Став тренером, он выиграл с сербской национальной командой серебряные медали на ЧМ-2014 и Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Оба финала Джорджевич проиграл американской Dream Team.

Накануне в первом полуфинале сборная Словении разгромила действующих чемпионов Европы испанцев, считавшихся главными фаворитами нынешнего турнира — 92:72. Команда бывшей югославской республика впервые в истории вышла в финал Евробаскета. Эта победа стала для словенских баскетболистов 14-й подряд в официальных матчах под руководством Игора Кокошкова — шесть в отборочном турнире, восемь — в финальной стадии. 45-летний специалист возглавил сборную Словении в январе 2016 года. Ранее Кокошков работал в тренерском штабе «Юты Джазз» в НБА.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира, Европы

Мозгов: Российским баскетболистам не хватило концентрации в полуфинале ЧЕ с сербами

Мозгов: Российским баскетболистам не хватило концентрации в полуфинале ЧЕ с сербами

СТАМБУЛ /Турция/, 15 сентября. /ТАСС/. Баскетболисты сборной России были недостаточно сконцентрированы в первой половине полуфинальной встречи чемпионата Европы против сборной Сербии, что отразилось на игре команды в защите. Такое мнение журналистам высказал российский центровой Тимофей Мозгов.
Еще 7 новостей  Все новости

Сборная России победой завершила групповой турнир Евробаскета

Новичок «Милана» стал самым высокооплачиваемым футболистом в Италии

Вице-президент «Шахтера» назвал трусом главу киевского «Динамо»

Российской медалистке ЧМ по гимнастике разрешили выступать за Грузию