Тренер сборной Хорватии покинул пост после поражения от сборной России

В случае победы на сербами российская команда впервые за шесть лет завоюет медали европейского первенства. Выступление сборной России на нынешнем Евробаскете уже можно признать успешным, учитывая, что в последние годы команда терпела сплошные неудачи. ТАСС вспоминает главные матчи в истории российской сборной, которая становилась чемпионом Европы и выигрывала медали Олимпиады и чемпионатов мира.