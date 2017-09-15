Тренер сборной Хорватии покинул пост после поражения от сборной России
Александр Петрович покинул пост главного тренера сборной Хорватии по баскетболу после поражения на Евробаскете от российской команды.
«После матча с россиянами на чемпионате Европы достигнуто соглашение о расторжении контракта», — сообщает dnevnik.hr со ссылкой на заявление Хорватского баскетбольного союза.
Сборная Хорватии в 1/8 финала Евробаскета уступила сборной России со счетом 78:101.
Как стало известно, Петровича может заменить его
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter