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15 сентября 2017, 18:19 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Советский спорт

Тренер сборной Хорватии покинул пост после поражения от сборной России

Александр Петрович покинул пост главного тренера сборной Хорватии по баскетболу после поражения на Евробаскете от российской команды.

«После матча с россиянами на чемпионате Европы достигнуто соглашение о расторжении контракта», — сообщает dnevnik.hr со ссылкой на заявление Хорватского баскетбольного союза.

Сборная Хорватии в 1/8 финала Евробаскета уступила сборной России со счетом 78:101.

Как стало известно, Петровича может заменить его экс-помощник в хорватской сборной Ивица Скелик.
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