Битва за медали: сборная России в шаге от финала Евробаскета
В случае победы на сербами российская команда впервые за шесть лет завоюет медали европейского первенства. Выступление сборной России на нынешнем Евробаскете уже можно признать успешным, учитывая, что в последние годы команда терпела сплошные неудачи. ТАСС вспоминает главные матчи в истории российской сборной, которая становилась чемпионом Европы и выигрывала медали Олимпиады и чемпионатов мира.
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Евробаскет-2017. Победа над Хорватией в 1/8 финала — 101:78
На нынешний чемпионат Европы команда под руководством Сергея Базаревича приехала с большими надеждами — если не выиграть медали, то хотя бы доказать, что она
На групповой стадии команда лишь искала свою игру и в итоге финишировала только третьей, пусть и проиграв только латвийцам — 69:84. Настоящий баскетбол начался в
Впервые на Евробаскете сборная России сумела набрать более 100 очков, а ее игра вселила надежду даже на победный исход турнира — как это произошло ровно 10 лет назад в Мадриде.
Евробаскет-2007. Победа над Испанией в финале — 60:59
Два серебра чемпионатов мира в целом достижение не менее серьезное, чем победа на чемпионате Европы (где не играет сильнейшая команда мира из США). Сборная России смогла завоевать единственный титул десять лет назад в испанской столице. Причем в финале были повержены хозяева Евробаскета — испанцы, которые годом ранее стали чемпионами мира, а за последующие 10 лет выиграли три олимпийские медали и три чемпионата Европы.
В 2007 году сборную России возглавлял американский специалист израильского происхождения Дэвид Блатт, а лидером команды был нынешний глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. Сборные России и Испании встретились на групповой стадии, где хозяева уверенно победили — 81:69. В финале явными фаворитами также считались испанские баскетболисты, однако сборная России на сей раз сумела сыграть на равных. Судьбу же золотых медалей решил победный бросок натурализованного американца Джона Холдена на последних секундах, который принес чемпионский титул сборной России.
Олимпиада-2012. Матч за третье место с командой Аргентины — 81:77
Пять лет назад на Играх в Лондоне сборная России завоевала свою единственную олимпийскую медаль — бронзовую. Турнир стал последним для Блатта во главе сборной России. После успеха в Мадриде команда сумела выиграть лишь бронзу Евробаскета-2011, а на чемпионате мира-2010 осталась седьмой.
В Лондоне поколение Кириленко, Виктора Хряпы и Сергея Мони
Чемпионат мира-1998. Полуфинал со сборной США — 66:64
В 1998 году сборная России в последний раз сумела выиграть медали чемпионата мира, в полуфинале одержав историческую победу над командой США. Впрочем, на мировое первенство в Грецию
Другое дело, что поколение Василия Карасева, братьев Пашутиных (Евгений пропустил турнир в Афинах
Чемпионат мира-1994. Полуфинал с командой Хорватии — 66:64
Удивительно, но такой же счет — 66:64 — был зафиксирован и в полуфинале с участием сборной России на чемпионате мира 1994 года в Канаде, где соперником была хорватская сборная. Хорваты стали
Матч за выход в финал состоялся в Торонто. Для обеих команд этот чемпионат мира стал дебютным, и победа гарантировала медали. В составе команды России выделялся нынешний ее наставник Сергей Базаревич, который вошел в итоге в символическую сборную чемпионата мира наряду с тремя американцами и хорватом Дино Раджей.
29-летний Базаревич был самым опытным игроком сборной России, где только начинали выступления Карасев, Кисурин, Андрей Фетисов, Евгений Пашутин. Матч с хорватами стал звездной страницей этого поколения, хотя выиграть чемпионат мира было невозможно: на турнире царила американская «Дрим-тим-2» во главе с Шакилом О’Нилом.
Евгений Трушин.
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