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15 сентября 2017, 15:16 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

Фильм о победе сборной России на Евробаскете-2007 выйдет на «Матч ТВ»

Документальный фильм под названием «Мираж на паркете» о победе россиян на Евробаскете-2007 выйдет на «Матч ТВ» 15 сентября в 20:55, накануне полуфинального поединка Евробаскета-2017 между сборными России и Сербии.

Тренером чемпионского состава был нынешней наставник «Дарушшафаки» Дэвид Блатт, а в её составе выступали действующий президент РФБ Андрей Кириленко, член тренерского штаба Сергея Базаревича Сергей Быков, а также выступающие до сих пор разыгрывающий Антон Понкрашов, форварды Виктор Хряпа и Сергей Моня.
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