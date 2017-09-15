Базаревич: «Игра с сербами — дело духа, а не физики»

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За право сыграть в финале Евробаскета-2017 сборная России будет бороться с командой Сербии. Букмекеры и многие эксперты считают сербов фаворитами этой пары, однако на этом турнире нашей команде уже не раз удавалось опровергать прогнозы скептиков. Перед решающим матчем главный тренер сборной России Сергей Базаревич рассказал «Известиям» о мотивации, физическом состоянии команды и главных козырях вице-чемпионов Олимпийских игр-2016.

— С сербами мы будем играть уже в третий раз за месяц. Чем эта игра отличается от предыдущих?

— Тем, что это полуфинал Евробаскета. Ставки высоки. В группе, возможно, они нас недооценили после победы в товарищеском матче в Германии. Теперь надеяться на это уже не приходится. Стали ли они сильнее в ходе турнира? Любая команда, которая дошла до этого этапа, имеет уверенность в собственных силах. Каждая победа прибавляет этой уверенности, особенно в плей-офф, где за раунд отсеивается по четыре, а то и по восемь команд. Они уверены в том, что они делают. Богданович — суперигрок. Надеюсь, что у него получится в НБА. На нем очень многое держится, как и у нас на Алексее Шведе.

— На что сборная Сербии сделает ставку?

— Они хорошо обороняются, у них большие защитники. Это создает всем определенные трудности. Сербы за счет габаритов могут прикладывать меньше усилий. Когда ты маленький, тебе нужно посильнее «мельтешить». Нам тоже было нелегко, но в группе мы вышли из этой ситуации. Надеюсь, выйдем и второй раз.

— Сможет ли сыграть с сербами Дмитрий Кулагин, получивший травму в четвертьфинале с Грецией?

— Доктора делают все возможное. Мы надеемся.

— Как оцените физическую форму нашей сборной?

— А что ее оценивать? Никакого смысла нет. Это уже больше дело духа, а не физики. Все сыграли по семь матчей — конечно, это накладывает свой отпечаток.

— В команде есть воодушевление от выхода в полуфинал?

— Сейчас — нет. Еще нужно переварить то, что произошло. Надеюсь, что в матче с сербами оно появится.

— В первой половине матче в группе россиянам удалось сдержать Богдановича. За счет чего? И сработает ли это снова?

— Мы были довольно агрессивны. Но, наверное, они извлекут из этого уроки.

— Тренеру сербов Саше Джорджевичу пришлось поговорить с Богдановичем после игры с нашей командой. Заметили ли какие-то изменения?

— Он и вчера против Италии девять трехочковых выбросил. У него есть кредит доверия, уверенность в себе. Каких-то сильных изменений я не вижу.

— А вот с Бобаном Марьяновичем справиться не удалось. Приложите к этому дополнительные усилия?

— Да, в первой половине он нам много забил, но во второй было уже не так. Мы лучше защищались, или он устал и смазал какие-то броски. С таким игроком трудно бороться. Мы просто должны сделать все, чтобы он не забивал с высоким процентом.

— То, что сербы почти поровну делят игровое время между двумя центровыми — Марьяновичем и Огненом Кузмичем — дает им какие-то преимущества?

— Да, потому что Марьянович с такими габаритами не может долгое время играть интенсивно. И они используют эту систему. У них на этой позиции есть еще и Владимир Штимац — тоже очень приличный игрок. Они не теряют в размере, с Кузмичем больше играют в защите, с Марьяновичем — в нападении.

— Сербия в четвертьфинале сделала больше подборов на чужом щите, чем Италия — на своем. Обратили на это внимание нашей команды?

— Они вообще очень много подбирают и добивают, это один из ключевых моментов. Мы справились с этим в первой игре, потому что в товарищеском матче в Германии имели большие проблемы. Готовы ли мы к этому психологически? Да. А как пройдет игра, посмотрим.

— Какие основные задачи стоят перед сборной?

— Справиться с их подбором, игрой внутри и пик-н-роллами с Богдановичем.

Матч ½ финала чемпионата Европы по баскетболу между сборными России и Сербии состоится сегодня в 21−30.