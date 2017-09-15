Джорджевич: В матче группового этапа сборная России меня ничем не удивила
Главный тренер сборной Сербии Саша Джорджевич считает, что его команда сделала выводы из поражения от сборной России на групповом этапе Евробаскета-2017 и готова к встрече с ней в полуфинале.
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«В матче группового этапа сборная России меня ничем не удивила. Но они давили на нас и вынудили отказаться от своей игры. Мы извлекли уроки из того поражения. После него наши баскетболисты собрались и провели встречу между собой по собственной инициативе без участия тренерского штаба. Меня радует такое желание побеждать у моих подопечных. Оно вселяет веру в успех», — цитирует Джорджевича официальный сайт федерации баскетбола Сербии.
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