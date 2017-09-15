Джорджевич: В матче группового этапа сборная России меня ничем не удивила

«В матче группового этапа сборная России меня ничем не удивила. Но они давили на нас и вынудили отказаться от своей игры. Мы извлекли уроки из того поражения. После него наши баскетболисты собрались и провели встречу между собой по собственной инициативе без участия тренерского штаба. Меня радует такое желание побеждать у моих подопечных. Оно вселяет веру в успех», — цитирует Джорджевича официальный сайт федерации баскетбола Сербии.