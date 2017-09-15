У России может не хватить сил. У Сербии — нервов
Сегодняшний полуфинал станет уже вторым матчем между сборными России и Сербии на этом чемпионате.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Первый, в группе наши выиграли — 75:72. Но в повторном поединке фаворитами все равно будут не они.
Дело тут не только и не столько в номинальном классе команд, вытекающем из их составов и победного опыта. Просто для сербов чемпионат Европы-2017, можно сказать, еще не начинался.
Чему весьма способствовал календарь. Отыграв в стартовых турах все важные матчи с Латвией, Россией и Турцией, подопечные великого в недавнем прошлом плеймейкера Саши Джорджевича практически гарантировали себе первое место в группе (пусть «на тоненького», за счет разности очков в личных встречах с конкурентами) и с 5 сентября (целых десять дней!) пребывают в полутренировочном, экономном анабиозе. Сюда прекрасно вписываются оба прошедших раунда
Весьма вероятно, что этот календарь Джорджевич, как говорят шахматисты, видел издалека, еще до подготовки к чемпионату. И построил все под гипотетический (и, как выяснилось вчера, уже невозможный) финал с испанцами — включая тройку мощных центровых, вполне годившихся на роль «крепостной стены от братьев Газолей».
Более того: не исключаю, что сербы попытаются сэкономить даже на полуфинале.
Так что на сербские козыри в «физике» у нас есть свои — в психологии.
А что на площадке?
Эту сборную Сербии можно разделить на три части. Первая — те самые «топтуны-центровые». Кузмич (213 см), Штимац (211 см) и высоченный «ходок пешком» Марьянович (222 см), хвалить которого стало
Богдан Богданович тогда ограничился 13 очками, хотя в среднем он набирает здесь 19,7, а если «распустить», запросто может «навалить» и 30 кому угодно. Это «сербский Швед», единственная звезда команды Джорджевича, которая (команда, а не звезда) в остальном исповедует предельно прагматичный и скучный баскетбол.
Впрочем, «душа» у их сборной
Хотя это уже подробности. А суть этого полуфинала, повторяю, такова: их свежесть и скамейка — против наших раскрепощенности и… Надеюсь,
Основной состав сборной Сербии на ЧЕ-2017.
Йович (Мицич) — Богданович (Лазич, Гудурич) — Лучич (Милосавлевич) — Мачван (Бирчевич) — Кузмич (Марьянович, Штимац).
Тренер: Александар Джорджевич.
Результаты сборной Сербии на крупнейших турнирах последних лет.
ОИ-2016 — 2-е место
ЧЕ-2015 — 4-е место
ЧМ-2014 — 2-е место
ЧЕ-2013 — ¼ финала.
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