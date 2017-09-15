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Первый, в группе наши выиграли — 75:72. Но в повторном поединке фаворитами все равно будут не они.

Дело тут не только и не столько в номинальном классе команд, вытекающем из их составов и победного опыта. Просто для сербов чемпионат Европы-2017, можно сказать, еще не начинался.

Чему весьма способствовал календарь. Отыграв в стартовых турах все важные матчи с Латвией, Россией и Турцией, подопечные великого в недавнем прошлом плеймейкера Саши Джорджевича практически гарантировали себе первое место в группе (пусть «на тоненького», за счет разности очков в личных встречах с конкурентами) и с 5 сентября (целых десять дней!) пребывают в полутренировочном, экономном анабиозе. Сюда прекрасно вписываются оба прошедших раунда плей-офф («+8» с Венгрией в 1/8 и «+16» с Италией в ¼), где сербы явно не горели желанием перетруждаться и тратили ровно столько сил, сколько требовалось.

Весьма вероятно, что этот календарь Джорджевич, как говорят шахматисты, видел издалека, еще до подготовки к чемпионату. И построил все под гипотетический (и, как выяснилось вчера, уже невозможный) финал с испанцами — включая тройку мощных центровых, вполне годившихся на роль «крепостной стены от братьев Газолей».

Более того: не исключаю, что сербы попытаются сэкономить даже на полуфинале. Все-таки сборная России уже потратила на разных стадиях ЧЕ-2017 массу энергии и должна быть изрядно подуставшей. Впрочем, эта версия — теоретическая. Устать наши, конечно, устали (плюс может не сыграть Дмитрий Кулагин, подвернувший ногу в матче с греками, — вчера он не тренировался), но зато они теперь раскрепощены. Потому что уже добились на этом чемпионате серьезного успеха. А для сборной Сербии настоящая нервотрепка начинается только сегодня. Проиграй Джорджевич россиянам и второй раз — в Белграде его точно по головке не погладят. Никакой бронзой не подсластишь.

Так что на сербские козыри в «физике» у нас есть свои — в психологии.

А что на площадке?

Эту сборную Сербии можно разделить на три части. Первая — те самые «топтуны-центровые». Кузмич (213 см), Штимац (211 см) и высоченный «ходок пешком» Марьянович (222 см), хвалить которого стало почему-то модным. Хотя от коллег-партнеров он отличается лишь тем, что иногда может забить пару мячей с расстояния больше одного метра. И на третий мяч сил ему не хватает все равно. Кстати, на ЧЕ-2017 Марьянович играет в среднем меньше 16 минут. Да, против России в группе он застрял на паркете аж на 18 и набрал 19 очков, но по мне наши как раз потому и выиграли. Сербам просто нечего было больше предъявить.

Богдан Богданович тогда ограничился 13 очками, хотя в среднем он набирает здесь 19,7, а если «распустить», запросто может «навалить» и 30 кому угодно. Это «сербский Швед», единственная звезда команды Джорджевича, которая (команда, а не звезда) в остальном исповедует предельно прагматичный и скучный баскетбол.

Впрочем, «душа» у их сборной все-таки есть. Просто она спрятана не в долговязых «топтунах», и не в Богдановиче, а в умных, командных и универсальных Стефане Йовиче (разыгрывающий) и Милане Мачване (форвард и капитан). Уберите этих двоих — и вся сербская конструкция сразу развалится на мелкие запчасти.

Хотя это уже подробности. А суть этого полуфинала, повторяю, такова: их свежесть и скамейка — против наших раскрепощенности и… Надеюсь, все-таки характера.

Основной состав сборной Сербии на ЧЕ-2017.

Йович (Мицич) — Богданович (Лазич, Гудурич) — Лучич (Милосавлевич) — Мачван (Бирчевич) — Кузмич (Марьянович, Штимац).

Тренер: Александар Джорджевич.

Результаты сборной Сербии на крупнейших турнирах последних лет.

ОИ-2016 — 2-е место

ЧЕ-2015 — 4-е место

ЧМ-2014 — 2-е место

ЧЕ-2013 — ¼ финала.