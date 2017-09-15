Базаревич: Теперь сербы не могут недооценить сборную России
Главный тренер сборной России Сергей Базаревич выделил ключевую разницу в настрое сборной Сербии на полуфинал Евробаскета-2017 по сравнению с матчем между сербами и россиянами на групповом этапе.
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«Отличие в том, что теперь сербы не могут нас недооценить. В группе
Сборная Сербии стала сильнее, как и любая команда, которая доходит до полуфинала, Она имеет достаточную уверенность в собственных силах. Уверенности прибавляет каждая новая победа. И особенно победы в
Богданович — суперигрок. И я надеюсь, что у него всё получится в НБА. На нём лежит большая ответственность за результат — впрочем, как и у нас на Алексее Шведе, — цитирует Базаревича официальный сайт РФБ.
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