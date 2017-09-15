Базаревич: Теперь сербы не могут недооценить сборную России

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Отличие в том, что теперь сербы не могут нас недооценить. В группе каким-то образом это всё-таки произошло. Видимо, потому, что они обыграли нас на турнире в Германии. Сейчас статус матча очень высок. И надеяться на то, что кто-то кого-то недооценит, не приходится. Наверное, сербы извлекут уроки из того поражения. Мы действовали довольно агрессивно. Посмотрим, как это получится в полуфинальной игре.

Сборная Сербии стала сильнее, как и любая команда, которая доходит до полуфинала, Она имеет достаточную уверенность в собственных силах. Уверенности прибавляет каждая новая победа. И особенно победы в плей-офф, в котором отсеиваются сначала 8, а потом ещё 4 сборные. Можно не сомневаться: сербы будут уверены в себе и сверхмотивированы.

Богданович — суперигрок. И я надеюсь, что у него всё получится в НБА. На нём лежит большая ответственность за результат — впрочем, как и у нас на Алексее Шведе, — цитирует Базаревича официальный сайт РФБ.