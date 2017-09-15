Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-worldcup-euro/31014292/
15 сентября 2017, 10:30 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

Горан Драгич передумал завершать выступления за сборную Словении

Разыгрывающий сборной Словении Горан Драгич под впечатлением от выхода команды в финал Евробаскета-2017 готов изменить своё решение завершить выступления за сборную после турнира.

«Если наш главный тренер Игор Кокошков продолжит работать со сборной, то останусь и я», — передаёт слова Драгича Eurohoops.

На Евробаскете-2017 сборная Словении под руководством Кокошкова, выйдя в финал, добилась лучшего результата за всю историю участия в континентальных первенствах. До этого высшим достижением словенцев было пятое место на домашнем Евробаскете-2013.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира, Европы

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп