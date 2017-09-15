Россия — Сербия: ну что, парни, рванем в космос?
Сегодня в 21.30 по московскому времени в Стамбуле начнется полуфинальный матч чемпионата Европы между сборными России и Сербии.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Это может показаться странным, но в ½ наши обычно играют лучше, чем в ¼. Вот соотношение побед и поражений сборной России за все время ее существования на этих стадиях крупнейших турниров: четвертьфиналы — 7−8, включая 5−6 на ЧЕ, полуфиналы — 4−3 и 2−2 соответственно.
И на самом деле в этом совершенно ничего странного нет. Наоборот, все вполне логично.
Нервотрепка кончилась. А аппетит?
Одна четвертая — это жуткий стресс, рубикон, «все или ничего». Здесь проигравший автоматически становится неудачником.
Полуфинал — дело другое. Именно психологически. Попав в четверку лучших, команда гарантирует себе положительную оценку выступления на турнире (за исключением разве что американской Dream Team или, в европейском случае, сборной Испании) и получает полное право если не расслабиться, то уж точно раскрепоститься. Мы остаемся на этом чемпионате до последнего дня, мы очень близки к медалям, а значит мы — молодцы, и у нас все хорошо. Плюс неудача в ближайшем матче не означает прекращения борьбы, а оставляет возможность посражаться
Это как отпустившая после затяжных приступов зубная боль. Ты прислушиваешься к себе, и с каждой минутой становишься все радостнее, все смелее.
Что «финал»? Да погодите вы с вашим финалом! Игру против греков видели? Ну и как? Небось понравилось? Вот
Но постепенно за обтекаемыми
Это уже похоже не на больной зуб, а, скорее, на урчание в животе — при виде
…Что ж, стоит это «блюдо» и правда дорого, но оно, пардон за тавтологию, того стоит. Если четвертьфинал — это гонка на выживание, а полуфинал — этакий заезд «Формулы-1», то финал — настоящий полет в космос. Совершенно другая, заоблачная высота. Уж поверьте, я знаю, о чем толкую.
Урок от Мессины из далекого 1997-го
Из семи предыдущих
А в 1997-м все ждали финала Россия — Югославия. Но дождались только через год, на чемпионате мира, где нашим до золота не хватило совсем
И как у наших же — в 2007-м, аккурат посередине между «древней» Барселоной и современным Стамбулом. Ровно десять лет назад, именно 15 сентября и именно в 21.30 по местному времени сборная России, которую, несмотря на успех в ¼ с французами, еще воспринимали не шибко всерьез, вышла на мадридский паркет против звездных литовцев и… обыграла их два раза за один матч!
Кириленко и Блатт: Вместе, как 10 лет назад
Великолепное тактическое начало принесло россиянам «+19» уже в первой половине. Подопечные Дэвида Блатта блестяще комбинировали и забивали в основном
Сейчас президент РФБ Кириленко и тренер турецкой «Дарюшафаки» Блатт сидят бок о бок в первом ряду зала «Синан Эрдем» на матчах сборной России-2017. А я, совершенно случайно надев в воскресенье, перед игрой 1/8 финала с хорватами, футболку с надписями в честь юбилея нашей победы на ЧЕ-2007, теперь из суеверия так в ней и хожу. Как тут снимешь, если маечка так «работает»?
Хотя в воскресенье
Ну что, ребята, хотите в космос?
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