Россия vs Сербия: реванш или ремейк?

ШВЕД ИЛИ БОГДАНОВИЧ?

В любой командной игре не обойтись без соперничества лидеров, а в данном случае его важность тем выше, что Алексей Швед и Богдан Богданович играют на одной позиции, и их показатели можно сравнивать напрямую. Первый раунд остался за защитником российской сборной — он набрал 22 очка, забил четыре «трешки» и отдал четыре результативные передачи. Тогда как Богдановича всю первую половину было трудно обнаружить на паркете, хотя он там точно был. За 20 минут игрового времени один из лучших игроков прошлого сезона Евролиги набрал всего одно очко.

Тогда Богданович реабилитировался во второй половине — в третьей четверти на его счету были все 13 сербских очков. Но его команда все равно не догнала Россию. После той игры, по словам тренера сборной Саши Джорджевича, между ним и Богданом состоялся серьезный разговор.

— Богданович тогда совершил типичную для молодых игроков ошибку, решив победить в одиночку, — сказал Джорджевич. — Мы поговорили, и он все понял и поменял свою игру. Он очень умный и талантливый парень и становится все более зрелым баскетболистом.

В четвертьфинале с Италией Богданович привычно стал лучшим по результативности в команде, при этом его процент попадания оставил желать лучшего, а из девяти «трех» он попал только одну. Впрочем, и Швед, которого по ходу турнира уже должны были изучить все соперники, забил Греции всего семь бросков из 22. Но, несмотря на это, набрал 26 очков и продолжает возглавлять рейтинг снайперов турнира. Думается, что против обоих лидеров будут играть жестко и плотно, ведь вопрос их результативности — один из ключевых.

КАК СДЕРЖАТЬ БОБАНА?

Вот с кем сборной России не удалось совладать 2 сентября, так это с Марьяновичем. Бывший центровой ЦСКА и «Нижнего Новгорода», ныне играющий за «Детройт», с ростом 2,21 см возвышается даже над Тимофеем Мозговым. Их связка с Огненом Кузмичем крайне опасна, в чем убедились, например, итальянцы. Трое их «больших» вчистую проиграли двум сербским гигантам и под кольцом, и на щитах. Из «краски» Сербия набрала 44 очка из 83, а Италия — только 18. Сербы сделали 44 подбора, в том числе 17 на чужом щите, а итальянская команда — 19 за весь матч.

Но с Кузмичем, который обычно выходит в стартовом составе, россияне на групповом этапе справились. Тогда как Марьянович отработал за двоих, затоптав всех соперников. Единственное, с помощью чего его можно было остановить, — нарушение правил. За матч на Марьяновиче наши сфолили 10 раз. Он набрал очков столько же, сколько Богданович, — 19, и реализовал 11 штрафных из 13. Также при его присутствии на площадке команда активно использовала пик-н-роллы.

Противовесом Марьяновичу должен стать Тимофей Мозгов — он и в первом матче с Сербией выступил неплохо (11 очков и 8 подборов), а по ходу турнира еще прибавил. На его счету уже два дабл-дабла, хотя не оставляет ощущение, что у нашего центрового еще есть ресурс и он может играть эффективнее. В матче с Грецией Мозгов, пожалуй, провел лучший матч на турнире в атаке, хотя по обороне у Базаревича были к нему вопросы. А именно защита должна сыграть в полуфинале большую роль, чем нападение. Сербия уже показала это на Италии. По словам Джорджевича, его команда провела «самую оборонительную» игру на турнире — за первые три четверти соперники набрали всего 48 очков и ни в одном отрезке не перевалили за 20.

У КОГО ДЛИННЕЕ СКАМЕЙКА?

Как мы видели в матче России и Греции, без хорошего резерва серьезные матчи выиграть вряд ли возможно. Сборная России по ходу встречи проигрывала с двузначным счетом, но соперники почти все 40 минут продержали на паркете основу, та выдохлась и не смогла удержать преимущество. А Базаревич мог позволить себе даже такую роскошь, как в концовке посадить на скамейку Шведа — и выиграл. Хотя трудности с длиной лавки были и у него.

— Впервые на турнире первую половину провели в восемь игроков, — отметил тренер после игры. — Матч неудачно складывался, и я как-то не нашел решений. Мы пробовали, но работало не особенно.

В итоге у россиян трое баскетболистов так и остались в резерве, а из четверых выходивших на площадку очки набрал только Виталий Фридзон. Семен Антонов, Андрей Зубков и Никита Курбанов были сосредоточены на разрушении. У Сербии же, например, в первом матче номинальные резервисты набрали 34 очка, а в четвертьфинале с Италией — 35. Со скамейки у балканцев в игру вступают, например, Марьянович, Милан Мачван, Драган Милосавлевич. А размер обоймы в таких матчах точно имеет значение. Особенно если игра будет изобиловать фолами, и кто-то из основы не доиграет встречу до конца. С манерой игры Сербии такое вполне возможно.

Антон БАБОШИН

из Стамбула.