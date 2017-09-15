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15 сентября 2017, 0:12 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

По Газоль: Сборная Испании сделает все, чтобы выиграть бронзу Евробаскета

СТАМБУЛ /Турция/, 14 сентября. /ТАСС/. Сборная Испании сделает все возможное, чтобы выиграть бронзовые медали чемпионата Европы по баскетболу. Об этом журналистам заявил тяжелый форвард команды По Газоль.

Сборная Испании в четверг в Стамбуле проиграла команде Словении в полуфинале турнира со счетом 72:92.

«Сборная Словении сыграла превосходно и заслуженно победила, — сказал Газоль. — Но мы приехали на турнир с целью завоевать медали, надо сделать все для этого. Мое будущее в сборной? Я думаю о том, что надо выиграть следующий матч».

Во втором полуфинале сыграют сборные России и Сербии. Игра состоится в пятницу.
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