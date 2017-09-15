По Газоль: Сборная Испании сделает все, чтобы выиграть бронзу Евробаскета

Сборная Испании в четверг в Стамбуле проиграла команде Словении в полуфинале турнира со счетом 72:92.

«Сборная Словении сыграла превосходно и заслуженно победила, — сказал Газоль. — Но мы приехали на турнир с целью завоевать медали, надо сделать все для этого. Мое будущее в сборной? Я думаю о том, что надо выиграть следующий матч».

Во втором полуфинале сыграют сборные России и Сербии. Игра состоится в пятницу.