Сборная Словении победила испанцев и впервые в истории вышла в финал Евробаскета

фоторепортаж Россия впервые за 6 лет вышла в полуфинал Евробаскета Четвертьфинальный матч мужского чемпионата Европы по баскетболу между сборными России и Греции завершился победой команды Сергея Базаревича со счетом 74:69.

Самым результативным игроком встречи стал форвард испанцев По Газоль (16).

Словенцы вышли в финал Евробаскета впервые в истории. Ранее лучшим результатом команды на турнире было четвертое место в 2007 году. Испанцы являются действующими чемпионами Европы.

Сборная Словении сыграет в финале против победителя матча между командами России и Сербии, который пройдет 15 сентября. Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье.