Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-worldcup-euro/31010867/
14 сентября 2017, 23:28 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Сборная Словении победила испанцев и впервые в истории вышла в финал Евробаскета

СТАМБУЛ /Турция/, 14 сентября. /ТАСС/. Сборная Словении по баскетболу одержала победу над командой Испании со счетом 92:72 в полуфинале чемпионата Европы.

Самым результативным игроком встречи стал форвард испанцев По Газоль (16).

Словенцы вышли в финал Евробаскета впервые в истории. Ранее лучшим результатом команды на турнире было четвертое место в 2007 году. Испанцы являются действующими чемпионами Европы.

Сборная Словении сыграет в финале против победителя матча между командами России и Сербии, который пройдет 15 сентября. Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье.

Все матчи плей-офф чемпионата Европы 2017 года проходят в Стамбуле.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира, Европы

Базаревич: Участие Кулагина в полуфинале Евробаскета остается под вопросом

Базаревич: Участие Кулагина в полуфинале Евробаскета остается под вопросом

СТАМБУЛ /Турция/, 14 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Участие защитника сборной России Дмитрия Кулагина в полуфинальной игре чемпионата Европы по баскетболу по прежнему находится под вопросом. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Сергей Базаревич.
Еще 7 новостей  Все новости

"Локомотив" сыграл вничью с "Копенгагеном" в матче Лиги Европы

Сборная Словении победила испанцев и впервые в истории вышла в финал Евробаскета

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении московского "Спартака"

Пан Ги Мун стал председателем комиссии по этике МОК