Базаревич: Участие Кулагина в полуфинале Евробаскета остается под вопросом

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Кулагин подвернул ногу в среду в четвертьфинальной игре турнира против сборной Греции.

«Доктора сказали, что будут пробовать подготовить его к игре. Все решится завтра. Если он не сыграет, это будет ощутимая потеря», — сказал тренер.

В полуфинале. который пройдет в пятницу, российская сборная сыграет с командой Сербии. «Как будет складываться игра, спрогнозировать невозможно. Каждая новая игра — это маленькая жизнь. Сербы провели три напряженные игры в группе, после этого им все довольно легко давалось. Наверное, они стали увереннее, впрочем, как и мы», — отметил Базаревич.

«Нам хорошо известно, что из себя представляет сборная Сербии», — добавил он.

На групповом этапе сборная России обыграла команду Сербии со счетом 75:72.

Во втором полуфинале встретятся команды Испании и Словении.