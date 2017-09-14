Орлов: Игроки сборной России и сами не ожидали, что так далеко пойдут
Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре сборной России на Евробаскете-2017.
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«У нас непростые ребята в сборной, некоторые из НБА. Но Базаревич смог
Конечно, игроки и сами не ожидали, что так далеко дойдут, но, думаю, их не надо настраивать на матч с Сербией. Они будут делать всё, на что способны. Пусть даже вяло играют, но побеждают. Но не могу сказать, что с Грецией был вялый баскетбол, наши ребята играют в нужном им темпе, — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».
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