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14 сентября 2017, 18:58 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

Орлов: Игроки сборной России и сами не ожидали, что так далеко пойдут

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре сборной России на Евробаскете-2017.

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре сборной России на Евробаскете-2017. Увеличить
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«У нас непростые ребята в сборной, некоторые из НБА. Но Базаревич смог как-то их всех объединить, нашёл нужные слова, и у них замечательная коллективная химия. Мы уже играли и обыгрывали сербов. Это был первый приятный сюрприз, а потом сколько их было. Вот мы уже в полуфинале, и сейчас команда поймала птицу удачи.

Конечно, игроки и сами не ожидали, что так далеко дойдут, но, думаю, их не надо настраивать на матч с Сербией. Они будут делать всё, на что способны. Пусть даже вяло играют, но побеждают. Но не могу сказать, что с Грецией был вялый баскетбол, наши ребята играют в нужном им темпе, — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».
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