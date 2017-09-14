Орлов: Игроки сборной России и сами не ожидали, что так далеко пойдут

«У нас непростые ребята в сборной, некоторые из НБА. Но Базаревич смог как-то их всех объединить, нашёл нужные слова, и у них замечательная коллективная химия. Мы уже играли и обыгрывали сербов. Это был первый приятный сюрприз, а потом сколько их было. Вот мы уже в полуфинале, и сейчас команда поймала птицу удачи.

Конечно, игроки и сами не ожидали, что так далеко дойдут, но, думаю, их не надо настраивать на матч с Сербией. Они будут делать всё, на что способны. Пусть даже вяло играют, но побеждают. Но не могу сказать, что с Грецией был вялый баскетбол, наши ребята играют в нужном им темпе, — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».