Главный тренер сборной Греции покинул свой пост после поражения от России на Евробаскете

Под его руководством команда на чемпионате Европы-2017 дошла до четвертьфинала, где проиграла России со счетом 69:74.

Миссас возглавил национальную команду 27 июля 2017 года. Ранее появилась информация, что в греческой сборной есть внутрикомандные проблемы.

Основными кандидатами на пост главного тренера называются бывший тренер «Астаны» Илиас Папатеодору и Солис Маркопулос.