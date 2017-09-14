Главный тренер сборной Греции покинул свой пост после поражения от России на Евробаскете
Главный тренер сборной Греции Костас Миссас покинул свой пост, сообщает Eurohoops.
Под его руководством команда на чемпионате Европы-2017 дошла до четвертьфинала, где проиграла России со счетом 69:74.
Миссас возглавил национальную команду 27 июля 2017 года. Ранее появилась информация, что в греческой сборной есть внутрикомандные проблемы.
Основными кандидатами на пост главного тренера называются бывший тренер «Астаны» Илиас Папатеодору и Солис Маркопулос.
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