Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-worldcup-euro/31004984/
14 сентября 2017, 14:15 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Спорт-Экспресс

Главный тренер сборной Греции покинул свой пост после поражения от России на Евробаскете

Главный тренер сборной Греции Костас Миссас покинул свой пост, сообщает Eurohoops.

Под его руководством команда на чемпионате Европы-2017 дошла до четвертьфинала, где проиграла России со счетом 69:74.

Миссас возглавил национальную команду 27 июля 2017 года. Ранее появилась информация, что в греческой сборной есть внутрикомандные проблемы.

Основными кандидатами на пост главного тренера называются бывший тренер «Астаны» Илиас Папатеодору и Солис Маркопулос.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира, Европы

Кулагин: не думал о своей травме в концовке матча с греками на Евробаскете

Кулагин: не думал о своей травме в концовке матча с греками на Евробаскете

ТАСС, 14 сентября. Защитник сборной России по баскетболу Дмитрий Кулагин заявил, что забыл о собственной травме в последние минуты матча чемпионата Европы против команды Греции. Слова спортсмена приводит пресс-служба Российской федерации баскетбола.
Еще 7 новостей  Все новости
11 сентября

Главная новость для болельщиков "Спартака"

У "Рубина" большие проблемы

Наконец-то все стало ясно с контрактом Месси