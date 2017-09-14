Кулагин: не думал о своей травме в концовке матча с греками на Евробаскете
ТАСС, 14 сентября. Защитник сборной России по баскетболу Дмитрий Кулагин заявил, что забыл о собственной травме в последние минуты матча чемпионата Европы против команды Греции. Слова спортсмена приводит
пресс-служба Российской федерации баскетбола.
Сборная России в среду обыграла греков в матче ¼ финала турнира со счетом 74:69. Кулагин подвернул ногу на третьей минуте четвертой четверти и покинул паркет, однако в концовке встречи сумел вернуться на площадку.
«Нога болит, я ее подвернул, это очень больно и неприятно. Но в такие моменты ни о чем не думаешь, просто хочешь помочь команде. Мы просто делали свою работу и все 40 минут были командой, это самое главное», — сказал Кулагин.
«Это то, для чего мы живем, для чего играем. Сборная России вышла в полуфинал, на что мало кто рассчитывал перед началом чемпионата Европы, значит, мы не зря
В полуфинале подопечные Сергея Базаревича сыграют с командой Сербии. Матч состоится 15 сентября в Стамбуле.
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