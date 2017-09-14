Уроки греческого для Базаревича
Показав далеко не лучший баскетбол, особенно в первой половине матча, сборная России
все-таки заставила Грецию отбыть с Евробаскета восвояси.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В полуфинале нас ждет встреча с Сербией, уже обыгранной на этом турнире, но надеяться, что она будет похожа на случившуюся в группе, не стоит. .
«Вы хотели, чтобы у нас каждая победа была как с хорватами, по 20 очков?» — спросил после четвертьфинала президент РФБ Андрей Кириленко. Конечно, все хотели бы. Но рассчитывать на это не стоило. Да и по логике вещей нам в этот момент нужен был именно такой матч.
РАЗНЫЕ ПОБЕДЫ
Побед у команды Сергея Базаревича в Стамбуле было уже пять, разных по драматургии и содержанию игры. Для команды, по прежнему растущей и строящейся, каждая была необходима
Над Бельгией и Великобританией — трудовые. Одержанные без блеска, порой даже в глазах игроков, без внешнего лоска и шика. Словно тяжелая, но необходимая работа, которую надо выполнить именно в этот день. Просто потому, что иного не дано. Над Хорватией — бесшабашная, залихватская. Добытая в веселом матче с оппонентом, который играет сам и щедро дает другим. Как
Было у нас и поражение от Латвии, когда сборная сыграла
ГРЕЧЕСКИЕ ФОКУСЫ
Пожалуй, впервые на нынешнем турнире Базаревича и его команду
Они, как заправский фокусник, ухитрялись в атаке двигать мяч так, что наши постоянно не успевали разобрать игроков и в конце следовал бросок без сопротивления. Перекрыли кислород Шведу, которому во второй четверти пришлось присесть на скамейку. И совершенно расстроили нападение соперника. Как сказал Кириленко, «вышли с задачей не дать нам играть». Озадаченные российские баскетболисты пробовали другие варианты, моментами
— Мы неважно и нападали, и защищались, — сказал после игры Базаревич. — Впервые на турнире стартовую половину провели в восемь игроков. Матч неудачно складывался, и я
Но несмотря на все ошибки и промахи россиян, которые то и дело заставляли качать головой и всплескивать руками, ощущения похорон сборной не было. Особенно при взгляде на табло — Кириленко, по его словам, думал, что к перерыву мы будем отставать на все 20 очков, а на деле осталось только шесть, при этом Россия незаметно выиграла вторую четверть. И глядя в протокол, было несложно заметить, что Греция играет почти совсем без замен.
На это в перерыве обратил внимание и Базаревич, внося коррективы в игру команды. Слагаемые успеха во второй половине были простыми, как компоненты классического коктейля: возродившийся Швед, к которому был применен «тренерский magic», и его 22 очка за 20 минут, отличная игра на подборах Воронцевича и Мозгова, налаженное командное взаимодействие в обороне, подуставшие лидеры греков. Смешать, но не взбалтывать. А вместо оливки — попадание Хвостова в концовке, не давшее сопернику шанса зацепиться.
БОНУС ОТ КИРИЛЕНКО
Вынесенные из четвертьфинала уроки непременно пополнят тренерский арсенал Базаревича и позволят команде еще немного подрасти. А доросла она уже не много не мало до полуфинала Евробаскета.
— Здорово играть, когда все получается, — отметил Кириленко. — Но в такой момент, когда не идет, соперник давит, вяжет тебя, видно, что команда растет. И в нужное время может собраться. Вот после таких игр чувствуешь, что ребята делают серьезные шаги вперед. Для них это определяющая победа.
Информацию о ней нужно как можно быстрее переработать и разложить по полочкам — уже в пятницу нам предстоит переэкзаменовка у Сербии. И на этот раз вариант «мы подошли
И
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