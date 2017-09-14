Уроки греческого для Базаревича

В полуфинале нас ждет встреча с Сербией, уже обыгранной на этом турнире, но надеяться, что она будет похожа на случившуюся в группе, не стоит. ​.

«Вы хотели, чтобы у нас каждая победа была как с хорватами, по 20 очков?» — спросил после четвертьфинала президент РФБ Андрей Кириленко. Конечно, все хотели бы. Но рассчитывать на это не стоило. Да и по логике вещей нам в этот момент нужен был именно такой матч.

РАЗНЫЕ ПОБЕДЫ

Побед у команды Сергея Базаревича в Стамбуле было уже пять, разных по драматургии и содержанию игры. Для команды, по прежнему растущей и строящейся, каждая была необходима по-своему. Над Турцией — нервная, очень эмоциональная. Добытая на везении в концовке крайне суматошного, даже сумбурного стартового матча. Красивой и уверенной нельзя было назвать игру ни одной из команд, но удача улыбнулась россиянам. Над Сербией — неожиданная. Россияне сумели ошеломить соперника в первой половине, удивили и разоружили. И не дали как следует опомниться до конца игры, когда менять что-то было уже поздно.

Над Бельгией и Великобританией — трудовые. Одержанные без блеска, порой даже в глазах игроков, без внешнего лоска и шика. Словно тяжелая, но необходимая работа, которую надо выполнить именно в этот день. Просто потому, что иного не дано. Над Хорватией — бесшабашная, залихватская. Добытая в веселом матче с оппонентом, который играет сам и щедро дает другим. Как франт-аристократ гуляет в веселой компании, а потом вдруг обнаруживает, что прокутил все без остатка и сейчас с него снимут последний костюм-тройку.

Было у нас и поражение от Латвии, когда сборная сыграла образцово-показательную первую половину, а затем с треском провалилась во второй, упустив момент, когда твердую землю под ногами сменили зыбучие пески, затянувшие с головой. Но из каждой сыгранной встречи можно было извлечь свой урок. А вот успеха, вырванного у оппонента вместе с руками, когда для победы нужно в буквальном смысле переломить игру, пополам или в каких-нибудь других пропорциях, у нас не было. А в послужном списке зрелой команды такая обязана присутствовать. И теперь она у сборной России есть.

ГРЕЧЕСКИЕ ФОКУСЫ

Пожалуй, впервые на нынешнем турнире Базаревича и его команду кто-то смог удивить в дебюте. Бомба с дистанции от Слукаса на первых секундах была предсказуема, а вот дальше россиян словно накрыло ударной волной. И до перерыва они были словно контуженные — а греки, помимо того, что по традиции проламывались под кольцо и забивали верные мячи, припасли несколько тузов в рукаве.

Они, как заправский фокусник, ухитрялись в атаке двигать мяч так, что наши постоянно не успевали разобрать игроков и в конце следовал бросок без сопротивления. Перекрыли кислород Шведу, которому во второй четверти пришлось присесть на скамейку. И совершенно расстроили нападение соперника. Как сказал Кириленко, «вышли с задачей не дать нам играть». Озадаченные российские баскетболисты пробовали другие варианты, моментами экстремально-экспериментальные. И часто теряли мяч, а соперники моментально наказывали быстрым отрывом. После рывка 9:0 за пять с хвостиком минут до перерыва мы горели «-13». Воздушной игры, показанной в прошлом матче, не было и в помине.

— Мы неважно и нападали, и защищались, — сказал после игры Базаревич. — Впервые на турнире стартовую половину провели в восемь игроков. Матч неудачно складывался, и я как-то не нашел решений. Мы пробовали, но работало не особенно. Это даже не про баскетбол, а про какое-то преодоление.

Но несмотря на все ошибки и промахи россиян, которые то и дело заставляли качать головой и всплескивать руками, ощущения похорон сборной не было. Особенно при взгляде на табло — Кириленко, по его словам, думал, что к перерыву мы будем отставать на все 20 очков, а на деле осталось только шесть, при этом Россия незаметно выиграла вторую четверть. И глядя в протокол, было несложно заметить, что Греция играет почти совсем без замен.

На это в перерыве обратил внимание и Базаревич, внося коррективы в игру команды. Слагаемые успеха во второй половине были простыми, как компоненты классического коктейля: возродившийся Швед, к которому был применен «тренерский magic», и его 22 очка за 20 минут, отличная игра на подборах Воронцевича и Мозгова, налаженное командное взаимодействие в обороне, подуставшие лидеры греков. Смешать, но не взбалтывать. А вместо оливки — попадание Хвостова в концовке, не давшее сопернику шанса зацепиться. Все-таки впятером такие матчи не выигрываются. Хотя замысел сборной Греции был настолько дерзким, что вполне мог и сработать.

БОНУС ОТ КИРИЛЕНКО

Вынесенные из четвертьфинала уроки непременно пополнят тренерский арсенал Базаревича и позволят команде еще немного подрасти. А доросла она уже не много не мало до полуфинала Евробаскета.

— Здорово играть, когда все получается, — отметил Кириленко. — Но в такой момент, когда не идет, соперник давит, вяжет тебя, видно, что команда растет. И в нужное время может собраться. Вот после таких игр чувствуешь, что ребята делают серьезные шаги вперед. Для них это определяющая победа.

Информацию о ней нужно как можно быстрее переработать и разложить по полочкам — уже в пятницу нам предстоит переэкзаменовка у Сербии. И на этот раз вариант «мы подошли из-за угла» не сработает. Когда играешь с одним соперником в третий раз за месяц, рассчитывать на эффект неожиданности не стоит. Сербы на этом турнире действуют неброско, зато эффективно. Они победили всех соперников, кроме России, и в пятницу намерены, как сказал их тренер Саша Джорджевич, «исправить ошибки».