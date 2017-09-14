Алексей Швед: «Мы не хотели уезжать домой»

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Сборная России сыграет в полуфинале чемпионата Европы по баскетболу. Пару недель назад в такое развитие событий мог поверить только убежденный оптимист, но Алексей Швед и его коллеги уверенными шагами идут к медалям. В сложнейшем матче с греками Швед набрал 26 очков, Андрей Воронцевич — 12 подборов, Тимофей Мозгов — дабл-дабл (15 очков + 10 подборов), а Дмитрий Кулагин большую часть матча отыграл с травмой. Провалив первую четверть, российская сборная проявила характер, затащила греков в их любимую концовку и там добила.

По словам президента РФБ Андрея Кириленко, в таких напряженных играх и рождается настоящая команда.

— Для меня это была показательная игра, — отметил в беседе с «Известиями» Андрей Кириленко. — Я опасался греков — это опытная команда, разрушители. Они сломали нам игру, и мне было важно, как наши ребята сумеют сдержать удар. Здорово, когда всё получается. А когда мяч валится из рук, много фолов, когда соперник играет медленно и «вяжет»? Но даже в таких условиях мы показали свою силу. Команда растет, в нужный момент может собраться. Шведа фантастически поддерживали партнеры по команде, Фридзон был очень хорош в решающие секунды матча, Воронцевич, возможно, забил решающий трехочковый, а Хвостов не испугался и взял на себя инициативу в концовке. Мозгов «топтал» соперников и держал себя в руках, не распылялся на разговоры с судьями. Когда ты видишь такую самоотдачу, то понимаешь: ребята делают серьезные шаги. Для них это определяющая победа, которая снимет напряжение.

После первой половины игры Россия уступала «-6», хотя, по словам Андрея Кириленко, вполне могла проигрывать и «-20». Игроки не могли забить из легких позиций и раз за разом проваливались в защите. Лидеры греков Ник Калатес и Костас Слукас играючи справлялись с нашей обороной. Однако после перерыва на площадке появилась совершенно другая сборная России — злая, целеустремленная, способная на подвиг. По словам одного из героев матча Андрея Воронцевича, решающим фактором стала короткая ротация наставника греков Костаса Миссаса.

— Греки, по сути, играли вшестером — Калатес, Слукас, Папаниколау, Принтезис и Бурусис, — рассказал «Известиям» Андрей Воронцевич. — Понятно, что на весь матч их хватить не могло. Мы же использовали широкую ротацию, и думаю, что это сыграло важную роль. У нас осталось больше сил на концовку, которую мы безоговорочно выиграли. Самое главное, что мы были все вместе. Хочется сказать спасибо ребятам, что они не раскисли, собрались и не опустили голову. В таких матчах ты многому учишься. Мы сдали экзамен — персонально каждый и вся команда. Надо пересмотреть эту игру, это будет полезно.

В одной из ключевых дуэлей матча Воронцевич смог сдержать Георгиоса Принтезиса, который во второй половине игры набрал всего 3 очка.

— Один на один Принтезис забил тяжелый мяч в первой четверти, а потом я не помню, чтобы он чем-то запомнился в нападении, — резюмировал Андрей Воронцевич. — Значит, я сделал свою работу. Также я слышал, что последний матч за сборную проводил Яннис Бурусис. Хочу пожелать ему удачи в жизни и карьере. Он — великий игрок, для меня честь было играть против него на крупных международных турнирах.

Поддержать Бурусиса и компанию приехало около 5 тыс. греческих болельщиков. Россияне были в явном меньшинстве, но из первого ряда нашу команду поддерживал самый успешный тренер в истории российского баскетбола Дэвид Блатт.

— Я был счастлив присутствовать на такой игре, — заявил «Известиям» Дэвид Блатт. — Сборная России проявила характер. У команды многое не получалось, но все ребята сражались до последней секунды и были вознаграждены за старание. Я верю в этих парней, они способны на многое. Сербия или Италия? Какая разница, после таких побед надо выходить на площадку и думать только о своей игре. Перформанс Шведа? Он проводит великолепный турнир.

В первые 20 минут защитник «Химок» совершил пять потерь и шесть раз промахнулся из-за дуги, однако уже во второй половине Швед набрал львиную долю очков команды.

— В первой половине я много «мазал», допустил потери, — сказал «Известиям» после игры Алексей Швед. — Что со мной было? Не знаю, бывает всяко. Главное, что ребята в меня верили и помогали. Мы не хотели ехать домой, проделав такой длинный путь. Хочется задержаться в Стамбуле. Пока не стоит загадывать, нужно настраиваться на каждый следующий матч.

Полуфинальная игра с участием сборной России состоится уже 15 сентября.