Базаревич: Российские баскетболисты выглядели заторможенными из-за стресса
СТАМБУЛ /Турция/, 13 сентября. /ТАСС/. Игроки сборной России выглядели заторможенными
из-за стресса и давления в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по баскетболу с греками. Об этом журналистам заявил главный тренер национальной команды Сергей Базаревич.
В среду сборная России обыграла команду Греции со счетом 74:69 и вышла в полуфинал Евробаскета.
«Мы плохо нападали, теряли мяч в простых ситуациях, давали им собирать подборы, поэтому проиграли первую половину, — сказал Базаревич. — Ребята были
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«Четвертьфинал — это самая неприятная история. Либо ты дальше будешь бороться уже за медали, либо уезжаешь домой. Хорошо и важно, что мы победили», — добавил специалист.
В полуфинале российские баскетболисты 15 сентября сыграют с победителем матча между сборными Италии и Сербии. Матчи группового турнира чемпионата Европы проходили в Стамбуле, Хельсинки,
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