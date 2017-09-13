Кириленко: Баскетболисты РФ вовремя перестроились по ходу матча ЧЕ с греками
СТАМБУЛ /Турция/, 13 сентября. /ТАСС/. Сборная России смогла перестроиться по ходу матча ¼ финала чемпионата Европы по баскетболу с командой Греции и одержать важную победу, после которой игроки могут немного расслабиться. Об этом журналистам сказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.
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В среду сборная России обыграла команду Греции со счетом 74:69 и вышла в полуфинал Евробаскета.
«Мы знали, что игра будет сложной, хотите, чтобы в каждом матче побеждали, как с хорватами? Греки разрушили наше нападение, но команда смогла собраться в нужный момент, среагировать и перестроиться. Сборная растет, эта победа снимет напряжение с ребят, потому что все, мы в четверке. Теперь можно чуть расслабиться», — сказал Кириленко.
«Игра была лучшая по характеру, но по сути она одна из худших по началу. Я думал, что мы будем проигрывать 20 очков», — добавил глава РФБ.
«Победа над Грецией — это не случайность. Все благодаря тому, что ребята были одной командой, один за одного», — отметил Кириленко.
В полуфинале российские баскетболисты 15 сентября сыграют с победителем матча между сборными Италии и Сербии.
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