Мозгов: Игра в защите стала ключевым фактором в победе россиян

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В среду сборная России вышла в полуфинал Евробаскета, обыграв команду Греции со счетом 74:69. В ½ финала россияне встретятся с победителем матча между сборными Италии и Сербии.

«После первой половины мы не опустили рук, — сказал Мозгов. — Знали, что еще не конец. Мы перетерпели, хотя греки там кричали и шумели. Игра в защите и желание ребят стали ключевыми факторами победы».

Центровой сборной России отметил, что команда может победить любого соперника на Евробаскете. «Главное не расслабляться, — отметил Мозгов. — Проиграть и выиграть мы можем у любого на этом турнире, но если будем действовать единой командой, слушать указания тренера, то сможем бороться за медали».

Чемпионат Европы завершится 17 сентября.