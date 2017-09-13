Мозгов: Игра в защите стала ключевым фактором в победе россиян
СТАМБУЛ /Турция/, 13 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ключевым фактором в победе сборной России над командой Греции в четвертьфинале чемпионата Европы по баскетболу стала хорошая игра в защите. Такое мнение ТАСС высказал центровой национальной сборной Тимофей Мозгов.
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В среду сборная России вышла в полуфинал Евробаскета, обыграв команду Греции со счетом 74:69. В ½ финала россияне встретятся с победителем матча между сборными Италии и Сербии.
«После первой половины мы не опустили рук, — сказал Мозгов. — Знали, что еще не конец. Мы перетерпели, хотя греки там кричали и шумели. Игра в защите и желание ребят стали ключевыми факторами победы».
Центровой сборной России отметил, что команда может победить любого соперника на Евробаскете. «Главное не расслабляться, — отметил Мозгов. — Проиграть и выиграть мы можем у любого на этом турнире, но если будем действовать единой командой, слушать указания тренера, то сможем бороться за медали».
Чемпионат Европы завершится 17 сентября.
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