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13 сентября 2017, 21:23 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Фридзон: Российские баскетболисты были сонными в начале матча с командой Греции

СТАМБУЛ /Турция/, 13 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские баскетболисты в начале четвертьфинального матча с командной Греции были сонными и скованными. Об этом ТАСС сообщил капитан российской команды Виталий Фридзон.

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Встреча прошла в среду в Стамбуле и завершилась со счетом 74:69 в пользу российских баскетболистов.

«Мы словно сонные были в начале встречи, скованные. Леху [Шведа] плотно держали, но он перестроился и переломил ход игры. Главное, благодаря чему перехватили игру, это игра в защите», — сообщил Фридзон.

В полуфинале россияне 15 сентября сыграют с победителем матча между сборными Италии и Сербии.

«И Италия и Сербия являются сложными соперниками, но мы доказали, что можем обыграть любого», — добавил Фридзон.
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