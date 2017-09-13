Фридзон: Российские баскетболисты были сонными в начале матча с командой Греции

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Встреча прошла в среду в Стамбуле и завершилась со счетом 74:69 в пользу российских баскетболистов.

«Мы словно сонные были в начале встречи, скованные. Леху [Шведа] плотно держали, но он перестроился и переломил ход игры. Главное, благодаря чему перехватили игру, это игра в защите», — сообщил Фридзон.

В полуфинале россияне 15 сентября сыграют с победителем матча между сборными Италии и Сербии.

«И Италия и Сербия являются сложными соперниками, но мы доказали, что можем обыграть любого», — добавил Фридзон.