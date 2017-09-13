Сказка продолжается. Россия — в полуфинале!
Сборная России вышла в полуфинал Евробаскета, одержав волевую победу над командой Греции — 74:69.
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ.
ГРЕЦИЯ — РОССИЯ — 69:74 (24:17, 13:14, 16:20, 16:23)
Греция: Калатес (25 + 7 передач), Принтезис (19), Бурусис (10).
Россия: Швед (26 + 5 передач), Мозгов (15 + 10 подборов), Фридзон (11), Воронцевич (8 + 12 подборов), Хвостов (7), Д. Кулагин (7).
Четвертьфинал — крайне опасная стадия. Если
Поэтому очень не хотелось, чтобы такой путь был уготован сборной России. Она этого не заслужила тем, как играла в Стамбуле и удивляла многих. Команде Сергея Базаревича пророчили неудачу еще на групповом этапе, с пиететом отзываясь о соперниках — сильная в родных стенах Турция, грозная Сербия, молодая и дерзкая Латвия. Потом опасались Хорватии в 1/8 финала. Но к вечеру среды уехали домой не только хорваты и латвийцы, накануне в красивейшем матче проигравшие словенцам, но и Литва, Франция, Германия. Сборная Турции может наблюдать за продолжением домашнего турнира только по телевизору. А Россия здесь и борется. Теперь с Грецией.
ПОСВЯЩЕНИЕ БАЗАРЕВИЧУ
Хотите верьте, хотите нет, но перед матчем мне читали стихи о Сергее Базаревиче. Их автор, преданный поклонник «Красных крыльев» из Самары, до сих пор благодарен тренеру за победу с любимой командой в Кубке вызова четыре года назад. И даже собирается написать об этом этапе карьеры Базаревича книгу. Пока же он поделился строками о «взятии Измира» в 2013-м, в которых выиграл трофей «не сдав ни матча, великий тренер,
Неизвестно, слагают ли греческие фанаты своим любимцам поэмы гекзаметром или
«СКОРОСТЬ»
В отличие от почти всех предыдущих матчей, начало сборной России не удалось. И дело даже не в «трешке» Слукаса, забитой в первой же атаке. Главного снайпера сборной Греции наши закрыли надежно, и до большого перерыва он набрал всего пять очков. Проблемы были в другом.
Пропуская резкие выпады, сборная России начинала суетиться и не могла адекватно ответить. Преимущество Греции в счете достигало 13 очков, но к перерыву сократилось до шести. При этом обращало внимание что, что основная четверка греков — Слукас, Калатес, Принтезис и Папаниколау провела первую половину почти без замен, и интересно было, что ждет команду, когда у них подсядут батарейки.
ВСЕ ИСПРАВИТЬ
На исправление ситуации у россиян было 20 минут игрового времени, но активные действия они начали, когда преимущество соперника снова стало двузначным. Но лидеры греков
Перерыв лишь отсрочил момент, когда Россия благодаря Шведу выйдет в лидеры. Это случилось сразу после начала четвертой 10-минутки. Швед, пусть и не всегда попадал, продолжал штамповать очки. Его порыв подхватили и партнеры — попадание с фолом Фридзона, данк Мозгова. Казалось, что набравшую такой ход команду уже не остановить, но у греков нашелся свой спаситель отечества — Калатес. Его попадания подбодрили команду, и Греции удалось затащить нас в нервную концовку. С тактическими фолами и прочими сопутствующими обстоятельствами.
Но нервы у наших не дрогнули, и теперь в полуфинале Россию ждет победитель матча между Сербией и Италией.
Антон БАБОШИН
из Стамбула.
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