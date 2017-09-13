ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ.

ГРЕЦИЯ — РОССИЯ — 69:74 (24:17, 13:14, 16:20, 16:23)

Греция: Калатес (25 + 7 передач), Принтезис (19), Бурусис (10).

Россия: Швед (26 + 5 передач), Мозгов (15 + 10 подборов), Фридзон (11), Воронцевич (8 + 12 подборов), Хвостов (7), Д. Кулагин (7).

Четвертьфинал — крайне опасная стадия. Если плей-офф, где осечка отправляет тебя домой, коварен сам по себе, то ¼ это коварство в квадрате. Одно удачное или неудачное действие может стоить всех предыдущих успехов на турнире. Тем, кто покинул Евробаскет на предыдущей стадии, тоже обидно, но они не были настолько близки к тому, чтобы вступить в реальную борьбу за медали. Тем, кто пройдет дальше, даже поражение оставит шансы реабилитироваться в еще одной игре и попасть на пьедестал. А четвертьфинал теперь, когда отменена система квалификации на чемпионат мира через континентальный турнир, такой возможности не дает. Больше нет разницы — пятый ты или восьмой. Ты просто не попал в четверку лучших. Не сделал самый важный шаг. И следующая попытка только через четыре года.

Поэтому очень не хотелось, чтобы такой путь был уготован сборной России. Она этого не заслужила тем, как играла в Стамбуле и удивляла многих. Команде Сергея Базаревича пророчили неудачу еще на групповом этапе, с пиететом отзываясь о соперниках — сильная в родных стенах Турция, грозная Сербия, молодая и дерзкая Латвия. Потом опасались Хорватии в 1/8 финала. Но к вечеру среды уехали домой не только хорваты и латвийцы, накануне в красивейшем матче проигравшие словенцам, но и Литва, Франция, Германия. Сборная Турции может наблюдать за продолжением домашнего турнира только по телевизору. А Россия здесь и борется. Теперь с Грецией.

Болельщики сборной Греции на четвертьфинале с Россией. Reuters

ПОСВЯЩЕНИЕ БАЗАРЕВИЧУ

Хотите верьте, хотите нет, но перед матчем мне читали стихи о Сергее Базаревиче. Их автор, преданный поклонник «Красных крыльев» из Самары, до сих пор благодарен тренеру за победу с любимой командой в Кубке вызова четыре года назад. И даже собирается написать об этом этапе карьеры Базаревича книгу. Пока же он поделился строками о «взятии Измира» в 2013-м, в которых выиграл трофей «не сдав ни матча, великий тренер, экстра-класс! » Передав через газету привет герою своего произведения и поигравшему в Самаре Диме Кулагину, автор пообещал болеть за сборную что есть силы.

Неизвестно, слагают ли греческие фанаты своим любимцам поэмы гекзаметром или каким-нибудь более современным стилем, но на трибунах арены «Синан Эрдем» их в этот вечер было заметно больше, чем российских. И это вполне объяснимо, хотя бы географической близостью Греции и Турции. Воодушевленный победой над Литвой, на берега Босфора высадился целый греческий десант. Зато за сборную России пришел поболеть один из главных творцов золотого успеха 2007 года Дэвид Блатт, ныне работающий в Турции и накануне вернувшийся со сборов. Но увиденное в первой половине ему вряд ли могло понравиться.

В атаке Иоаннис БУРУСИС. Reuters

«СКОРОСТЬ» ПО-ГРЕЧЕСКИ

В отличие от почти всех предыдущих матчей, начало сборной России не удалось. И дело даже не в «трешке» Слукаса, забитой в первой же атаке. Главного снайпера сборной Греции наши закрыли надежно, и до большого перерыва он набрал всего пять очков. Проблемы были в другом. Во-первых, соперникам удалось обезвредить Алексея Шведа — в лидера сборной России как клещ вцепился Ник Калатес. В первой четверти Швед не забил ни одного броска с игры, и штабу сборной пришлось искать другие варианты, а с ними получалось не все. Россияне сами совершили достаточно ошибок, теряя мяч в нападении и промахиваясь из хороших позиций. Бремя лидера в атаке в первой четверти взял на себя Тимофей Мозгов, а во второй до него почти перестали доходить передачи.

Во-вторых, наша команда неожиданно много позволяла сопернику на своей половине площадки. Греки ожидаемо лезли под кольцо, выцеливая момент для броска с близкой дистанции. Именно так большую часть из своих 12 очков набрал Принтезис. Но помимо этого, они достаточно часто находили открытых партнеров, за которыми не успевали россияне. А также при любой потере мяча оппонентами стремились убежать в быстрый отрыв, и вот против этого никак не получалось найти противоядие. Греки словно посмотрели перед игрой фильм «Скорость» и никак не хотели останавливаться.

Пропуская резкие выпады, сборная России начинала суетиться и не могла адекватно ответить. Преимущество Греции в счете достигало 13 очков, но к перерыву сократилось до шести. При этом обращало внимание что, что основная четверка греков — Слукас, Калатес, Принтезис и Папаниколау провела первую половину почти без замен, и интересно было, что ждет команду, когда у них подсядут батарейки.

Эмоции Сергея БАЗАРЕВИЧА. Reuters

ВСЕ ИСПРАВИТЬ

На исправление ситуации у россиян было 20 минут игрового времени, но активные действия они начали, когда преимущество соперника снова стало двузначным. Но лидеры греков по-прежнему играли почти без замен, и им приходилось сложнее, чем прежде — о быстрых атаках уже не было речи, к тому же наши прибавили в защите. И обороне становилось сложнее. Этим отлично воспользовался Швед, забивший сначала издали, а потом — с фолом. Еще одна «треха» от Воронцевича превратила отставание в «-4». А наш лидер вышел на свой привычный график результативности — 17 очков к последней передышке и 13 из 20 командных в третьей четверти.

Перерыв лишь отсрочил момент, когда Россия благодаря Шведу выйдет в лидеры. Это случилось сразу после начала четвертой 10-минутки. Швед, пусть и не всегда попадал, продолжал штамповать очки. Его порыв подхватили и партнеры — попадание с фолом Фридзона, данк Мозгова. Казалось, что набравшую такой ход команду уже не остановить, но у греков нашелся свой спаситель отечества — Калатес. Его попадания подбодрили команду, и Греции удалось затащить нас в нервную концовку. С тактическими фолами и прочими сопутствующими обстоятельствами.

Но нервы у наших не дрогнули, и теперь в полуфинале Россию ждет победитель матча между Сербией и Италией.

Антон БАБОШИН

из Стамбула.