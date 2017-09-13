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13 сентября 2017, 20:56 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | РБК-Спорт

Сборная России впервые за шесть лет вышла в полуфинал Евробаскета

Российские баскетболисты победили сборную Греции в четвертьфинале чемпионата Европы. В полуфинале команда сыграет с Сербией или Италией.

Российские баскетболисты победили сборную Греции в четвертьфинале чемпионата Европы. В полуфинале команда сыграет с Сербией или Италией. Увеличить
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Четвертьфинальный матч мужского чемпионата Европы по баскетболу между сборными России и Греции завершился победой команды Сергея Базаревича со счетом 74:69. Встреча состоялась на паркете арены «Синан Эрдем Даум» в Стамбуле.

В составе сборной России 26 очков набрал Алексей Швед. Со средней результативностью 24,0 очка за матч он лидирует на чемпионате Европы. Тимофей Мозгов записал на свой счет 15 очков и 10 подборов. Виталий Фридзон набрал 11 очков, Андрей Воронцевич сделал 12 подборов. У греков 25 очков набрал Ник Калатес.

В последний раз россияне попадали в четверку лучших команд Европы в 2011 году в Каунасе. Тогда в полуфинале сборная Дэвида Блатта уступила в полуфинале Франции (71:79), а в матче за третье место одолела Македонию (72:68), завоевав бронзовые медали.
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