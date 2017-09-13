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До старта любого матча шансы соперников составляют по 50 процентов. В день четвертьфинала Евробаскета, в котором Россия сыграет с Грецией, «СЭ» попытался найти аргументы, которые могут склонить чашу весов на ту или иную сторону.

РОССИЯ

ЛИДЕР.

На протяжении всего турнира у российской сборной в центре внимания находится Алексей Швед, и ничего удивительного в этом нет. Он ведет игру команды, улучшает игру по ходу турнира и входит в тройку лучших на Евробаскете сразу по двум показателям — результативности (23,7 очка за встречу) и результативным передачам (6,7). Швед проводит за национальную команду лучший турнир в карьере и претендует если не на звание MVP, то точно на место в символической пятерке чемпионата.

Наверняка штаб сборной Греции потратил немало часов, выискивая рецепт игры против Шведа. Тем более, что в составе их команды такого ярко выраженного лидера нет. Костас Слукас — снайпер, но при всем к нему уважении, не системообразующий игрок, Георгиос Принтезис — самый известный баскетболист, но на этом Евробаскете не столь Эффективен. Но закрыть Шведа будет нелегко. В предыдущей игре с Хорватией, когда соперники начали опекать его плотнее, он находил передачами партнеров.

ФОРМА.

К тому же, чрезмерно увлекшись Шведом, греки рискуют развязать руки другим игрокам российской сборной. А те уже показали хорватам, что являются настоящей командой. Где каждый знает свою задачу и способен четко ее выполнять, да еще и поддерживать партнеров. И со скамейки, и находясь на площадке.

Пока российской команде на этом Евробаскете удается улучшать игру и набирать форму на ходу. Первый матч в плей-офф они провели максимально собранно на протяжении всех 40 минут. Если этот настрой удастся сохранить, то Греции придется очень тяжело. А еще хочется, чтобы Тимофей Мозгов, проделывающий очень большой объем работы, наконец показал, что может не только таскать рояль, но и исполнять на нем красивые произведения — хоть классику, хоть модерн.

ТРЕНЕР.

За тем, чтобы игроки не расслаблялись, должен следить и тренерский штаб во главе с Сергеем Базаревичем. Он на этом турнире уже показал, что ему удалось собрать хорошую команду и настроить ее игру. Россияне показали умение выполнять план тренера на матч, нейтрализовывать лидеров соперника, преодолевать проблемы по ходу игры.

В то время как у Костаса Миссаса по всем этим пунктам порой возникали проблемы. Грек хоть и более возрастной специалист, чем Базаревич, но назвать его более именитым вряд ли возможно. На стороне российского тренера более богатый послужной список как игрока и зарубежный опыт в обеих ипостасях. А Миссас всю свою карьеру провел на родине. В качестве тренера он никогда не работал с топ-клубами, а последние десять лет трудится в системе сборных страны — Миссас руководил юношеской, молодежной и женской командами, а потом возглавил и главную.

ГРЕЦИЯ

ОПЫТ.

Греческие журналисты накануне матча с Россией часто вспоминали былые успехи команды и отдельных ее представителей. Например, четверо игроков нынешней сборной Греции побеждали россиян на Евробаскете в 2013 году, а главный ветеран Иоаннис Бурусис — еще в 2005-м, когда команда в последний раз брала золото.

А основным специалистам по россиянам считается Принтезис — лидер «Олимпиакоса» на клубном уровне в последние годы стал настоящим злым гением ЦСКА в Евролиге. Начиная с финала 2012 года, когда за армейцев, кстати, играл Швед, и заканчивая полуфиналом в прошедшем сезоне. На этой же арене в Стамбуле Принтезис и еще четверо его партнеров по национальной команде — Костас Папаниколау, Димитриос Аграванис, Иоаннис Папапетру и Эвангелиос Манцарис — в мае обыграли армейцев с Воронцевичем, Курбановым, Фридзоном и братьями Кулагиными. Впрочем, в сборной Греции сейчас уже нет еще одного лидера «Олимпиакоса» Василиса Спанулиса. Да и вообще, клубы и сборная — разные вещи, что бы ни говорили наши соперники.

ВРЕМЯ.

В который уже раз на текущем турнире сборной России предстоит играть с соперником, имевшим больше времени на подготовку к матчу. Греки после неожиданной для многих победы над Литвой получили целых три дня отдыха, что немаловажно на таком скоротечном турнире. С прошлой субботы они могли восстанавливаться и решать проблемы, которых на предварительном турнире обнаружилось немало.

Хотя здесь таится и опасность — проведя за предыдущие девять дней шесть матчей, за время паузы легко выпасть из игрового ритма и, например, проспать начало игры. Но россиянам все равно стоит держать в уме, что у Греции может быть чуть больше сил, и рассчитывать свои.

СТАТУС.

После невразумительного группового этапа Греция уже преподнесла сюрприз в плей-офф, и тем самым сбросила с себя большой психологический груз. Проигрыш Литве был бы для команды Миссаса полным провалом, а вот возможное поражение от России будет воспринято куда более спокойно. Греки после победы точно находятся на подъеме, и игровом, и моральном, но одновременно над ними не так довлеет результат.

На прошлую они вышли «темными лошадками», учитывая все предматчевые расклады — и победили. Теперь их воспринимают гораздо серьезнее, но все равно большинство специалистов, болельщиков и, что немаловажно, букмекеров, считает фаворитом встречи Россию. Для Греции такая ситуация, как показала практика, вполне комфортна.

Антон БАБОШИН

из Стамбула.