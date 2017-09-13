Греков в плей-офф мячиком не обыграть. Только зубами

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С этой командой сборная России играла едва ли не чаще, чем со всеми прочими. В финальных турнирах ЧЕ и ЧМ мы с ними встречались уже 11 раз, и соотношение вроде бы явно в нашу пользу: 8−3. Но большинство этих матчей были очень непростыми. Вязкими и упорными. С греками по-другому обычно не выходит.

И только два из этих матчей состоялись в плей-офф: игра за бронзу на ЧЕ-1997 и четвертьфинал (как сейчас) на ЧЕ-2005. В первом случае получилось «+20» в пользу России, во втором уже греки взяли верх — не столь крупно, но тоже уверенно. И эти две игры вообще-то не шибко показательны. В них одна из сторон имела редкое для данного противостояния (и неактуальное сейчас) крупное преимущество в классе.

Куда любопытнее вспомнить польский Быдгощ 2009-го, где наши из-за кучи травм-отказов играли почти вторым составом, и матерым грекам неожиданно досталось от не такого уж молодого (23 года), но в Европе на тот момент совершенно неизвестного долговязого паренька по имени Тимофей Мозгов. Он и на щит пер, как танк, и даже бежал в отрывы, размахивая во все стороны не очень-то скоординированными конечностями. В результате получилось 68:65 в пользу россиян. Именно на этом ЧЕ по-настоящему началась карьера Мозгова, которая привела его сами знаете куда — к перстню чемпиона НБА и 16-миллионной годовой зарплате.

Хотя Быдгощ — это все-таки цветочки. А ягодки произрастают в портовом пригороде Афин Пирее с его 15-тысячным, насквозь прокуренным баскетбольным адом, носящим парадоксальное название «Дворец мира и дружбы». Причем речь пойдет вовсе не о поражении нашей команды в финале ЧЕ-1987 (эпоху СССР оставляем за скобками), а куда менее известном матче в группе чемпионата мира.

Дело было 3 августа 1998 года, и, думаю, это была самая защитно-самоотверженная игра сборной России всех времен. Просто эпическая битва, можете мне поверить. Даже круче, чем золотой финал с Испанией в Мадриде в 2007-м.

Греки, подгоняемые трибунами и арбитрами (тогда их судили дома так, как теперь судить никого, слава богу, не принято), лезли на наш щит, как черти. Но и подопечные уже, увы, покойного Сергея Белова тоже стояли насмерть!

Каждый забитый мяч давался обеим командам с огромным трудом. В атаке та сборная России была, конечно, посильнее, но у нее катастрофически не шли броски. 18 трехочковых подряд наши тогда промазали в Пирее. Понимаете: во-сем-над-цать! Любая из нынешних, «бросковых» команд уже давно сошла бы всем скопом с ума или совершила бы коллективное самоубийство.

А сборная России — упрямо продолжала пахать и пластаться, обливаясь потом в прокуренной духоте. И дождалась-таки своего часа! За 3.43 до финального свистка Евгений Кисурин, наконец, прервал нашу затяжную «дальнобойную засуху», через несколько секунд попал Сергей Бабков — и для греков все было кончено. Итоговый счет этого матча красноречивее любых слов — 60:48. Ни до, ни после этого сборная Греции никогда не набирала в Афинах меньше 50 очков.

Если нашим игрокам и стоит пересматривать какую-то из старых игр перед новой-сегодняшней, то только эту. Чтобы лишний раз удостовериться: с греками досрочных побед не бывает и одним швырянием мячика в кольцо их не поработить. В плей-офф — так уж точно.

Греков берут только зубами. Ну, или другими человеческими органами — более, скажем так, округлыми и ощутимо ниже расположенными. На мужском теле.

Основной состав сборной Греции на ЧЕ-2017.

Н. Калатес (Манцарис) — Слукас (Паппас) — Папаниколау (Т. Адетокунбо, Папапетру) — Принтезис (Аграванис) — Буруссис (Папаяннис, Богрис).

Тренер: Костас Миссас.

Результаты сборной Греции на турнирах последних лет.

ОИ-2016 — не участвовала.

ЧЕ-2015 — ¼ финала.

ЧМ-2014 — 1/8 финала.

ЧЕ-2013 — 2-й групповой турнир.