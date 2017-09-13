Греков в плей-офф мячиком не обыграть. Только зубами
Совсем скоро, в 18.45 по московскому времени начнется четвертьфинальный матч чемпионата Европы Греция — Россия.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
С этой командой сборная России играла едва ли не чаще, чем со всеми прочими. В финальных турнирах ЧЕ и ЧМ мы с ними встречались уже 11 раз, и соотношение вроде бы явно в нашу пользу: 8−3. Но большинство этих матчей были очень непростыми. Вязкими и упорными. С греками
И только два из этих матчей состоялись в плей-офф: игра за бронзу на ЧЕ-1997 и четвертьфинал (как сейчас) на ЧЕ-2005. В первом случае получилось «+20» в пользу России, во втором уже греки взяли верх — не столь крупно, но тоже уверенно. И эти две игры
Куда любопытнее вспомнить польский Быдгощ 2009-го, где наши
Хотя Быдгощ — это
Дело было 3 августа 1998 года, и, думаю, это была самая
Греки, подгоняемые трибунами и арбитрами (тогда их судили дома так, как теперь судить никого, слава богу, не принято), лезли на наш щит, как черти. Но и подопечные уже, увы, покойного Сергея Белова тоже стояли насмерть!
Каждый забитый мяч давался обеим командам с огромным трудом. В атаке та сборная России была, конечно, посильнее, но у нее катастрофически не шли броски. 18 трехочковых подряд наши тогда промазали в Пирее. Понимаете: во-сем-над-цать! Любая из нынешних, «бросковых» команд уже давно сошла бы всем скопом с ума или совершила бы коллективное самоубийство.
А сборная России — упрямо продолжала пахать и пластаться, обливаясь потом в прокуренной духоте. И
Если нашим игрокам и стоит пересматривать
Греков берут только зубами. Ну, или другими человеческими органами — более, скажем так, округлыми и ощутимо ниже расположенными. На мужском теле.
Основной состав сборной Греции на ЧЕ-2017.
Н. Калатес (Манцарис) — Слукас (Паппас) — Папаниколау (Т. Адетокунбо, Папапетру) — Принтезис (Аграванис) — Буруссис (Папаяннис, Богрис).
Тренер: Костас Миссас.
Результаты сборной Греции на турнирах последних лет.
ОИ-2016 — не участвовала.
ЧЕ-2015 — ¼ финала.
ЧМ-2014 — 1/8 финала.
ЧЕ-2013 — 2-й групповой турнир.
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