215-сантиметровый баскетболист попробовал себя в художественной гимнастике

Бурусис прервал тренировку перед матчем ¼ финала чемпионата Европы 2017 года с командой России и продемонстрировал свои навыки в упражнениях с лентой.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Rate <a href="https://twitter.com/Bourou30">@Bourou30</a>'s dance moves! <a href="https://twitter.com/hashtag/EuroBasket2017?src=hash">#EuroBasket2017</a> <br><br>(? <a href="https://twitter.com/15min">@15min</a>.lt) <a href="https://t.co/7IAotdHfhz">pic.twitter.com/7IAotdHfhz</a></p>— FIBA (@FIBA) <a href="https://twitter.com/FIBA/status/907846326209077249">13 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Сборная Греции обыграла команду Литвы в 1/8 финала континентального первенства и вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с россиянами, выбившими из турнира хорватов. Матч состоится 13 сентября и начнется в 18:45 по московскому времени. В параллельном четвертьфинале встретятся команды Италии и Сербии (начало в 21:30).

12 сентября прошли два других матча ¼ финала ЧЕ, в которых сборная Испании оказалась сильнее немцев (84:72), а команда Словении переиграла латвийцев (103:97).