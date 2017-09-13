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13 сентября 2017, 13:03 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Lenta.Ru

215-сантиметровый баскетболист попробовал себя в художественной гимнастике

215-сантиметровый центровой баскетбольной сборной Греции и китайского клуба «Чжэцзян Лайонс» Яннис Бурусис попробовал себя в художественной гимнастике. Видео со спортсменом появилось в Twitter-аккаунте Международной федерации баскетбола.

Бурусис прервал тренировку перед матчем ¼ финала чемпионата Европы 2017 года с командой России и продемонстрировал свои навыки в упражнениях с лентой.

Сборная Греции обыграла команду Литвы в 1/8 финала континентального первенства и вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с россиянами, выбившими из турнира хорватов. Матч состоится 13 сентября и начнется в 18:45 по московскому времени. В параллельном четвертьфинале встретятся команды Италии и Сербии (начало в 21:30).

12 сентября прошли два других матча ¼ финала ЧЕ, в которых сборная Испании оказалась сильнее немцев (84:72), а команда Словении переиграла латвийцев (103:97).

Матчи плей-офф Евробаскета проходят в Стамбуле. Турнир завершится 17 сентября.
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