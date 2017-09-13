Базаревич: Сборная Греции не играет в традиционный греческий баскетбол
Главный тренер сборной России Сергей Базаревич рассказал о сильных сторонах национальной команды Греции.
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«В сборной Греции собраны очень сильные игроки, имеющие большой опыт решающих матчей и побед в них. Эта команда, в отличие от традиционного греческого баскетбола, играет быстро. Принтезис отлично бежит в отрыв, и нам необходимо будет с этим справиться. Греки много пасуют внутрь на того же Принтезиса и Бурусиса. И это одна из главных проблем, которую сборной России предстоит решить. У них на площадке почти всегда находятся сразу два разыгрывающих, которые часто играют
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