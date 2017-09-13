Греция — Россия: Магия одной четвертой
Сегодня в 18.45 по московскому времени в Стамбуле начнется четвертьфинальный матч чемпионата Европы между сборными России и Греции.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Еще недавно для нашей команды любой ЧЕ начинался всерьез именно с четвертьфинала. Это был ключевой матч, победа или поражение в котором автоматически делали выступление России на турнире либо успешным, либо неудачным.
ИГР «ЗА ПЯТОЕ-ВОСЬМОЕ» БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ.
Хотя не совсем так — скорее, успешным или средним. Ведь оставались еще игры
Прекрасно помню, как же я ненавидел эти «матчи за пятое-восьмое». Ранние, в пустых залах, между тренировками полуфиналистов, готовящихся к настоящей борьбе… Впрочем, в Стамбуле таких игр не будет, впервые за
В европейской «зоне» этот отбор пройдет аж в три групповых раунда, и последний соперник россиян по второму (от первого участники ЧЕ-2017 были освобождены) определился в середине августа: к Франции и Бельгии добавилась Босния. Причем из группы выходят сразу три команды. В общем, там до настоящей борьбы еще далеко.
А здесь и сейчас неудачники ¼ чемпионата Европы ни с кем и ни за что больше играть не будут. Они немедленно отправятся по домам.
Однако вопрос не в этом, а в другом: почему сборная России теперь добирается до континентального четвертьфинала с невиданными прежде трудностями (а на двух предыдущих ЧЕ, напомню, не добиралась вовсе)?
МЫ СЛАБЕЕ ИЛИ ОНИ — СИЛЬНЕЕ?
Посмотрите, сколько всяких страстей уже случилось с нашими в Стамбуле: и сербов с турками тяжело обыгрывали, и после проваленной второй половины с латышами горевали, и от души радовались разгрому хорватов в 1/8. Хотя еще в начале «десятых» эта первая половина чемпионата сводилась, в основном, к рассуждениям о деталях игры сборной и тихому копанию в раскладах — на кого в четвертьфинале лучше попасть. А результаты конкретных матчей никакого «смертельного» значения не имели.
Что же произошло? Это Россия стала слабее или соперники — сильнее?
Пожалуй, и то, и другое. А на самом деле даже третье: увеличилась конкуренция, стало больше крепких,
12 РАВНЫХ, НЕ СЧИТАЯ ИСПАНИИ.
24 — это, конечно, перебор (фактически каждая вторая страна в Европе), а вот круг реальных претендентов на медали и правда расширился очень сильно. Собственно, кого из 16 участников
Вот почему мы имеем полное право чувствовать некое удовлетворение уже сейчас. Россия после шестилетнего перерыва вернулась в восьмерку лучших сборных Старого Света, попасть в которую нынче куда сложнее, чем 8−10 лет назад.
Но мы, разумеется, хотим большего. Очень хотим. При всех изменениях, четвертьфинал —
А насчет греков — см. выше. В Стамбуле осталось минимум семь равных команд, в число которых входят и они, и наши. Это банально, но это так. Все будут решать подробности и нюансы конкретного матча.
Кстати, с восьмой — той самой,
Стоп.
В магической одной четвертой.
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