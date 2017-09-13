«ЗНАЕМ — МОЖЕМ ДОБИТЬСЯ БОЛЬШЕГО»

Пока Испания обыгрывала сборную Германии в первом четвертьфинале, российская команда тренировалась в зале по соседству — на «Ахмет Гомер Арене». Два часа работы на площадке — и Виталия Фридзона удается выцепить на пару слов.

— После победы на Хорватией удалось легко заснуть? Журналисты, например, до утра гуляли.

— С радости хоть? Или с горя?

— С радости, конечно!

— Ну хорошо, раз так, — смеется Фридзон. — А то никогда не знаешь, чего от вас ждать… Надеюсь, завтра еще один повод дадим. Мы, конечно, тоже заснули не сразу. Да и как заснешь после такого матча? Эмоции били через край! Вернулись в отель, поужинали, пообщались друг с другом, потом по номерам разошлись… Но я только часов в пять утра «отрубился». Кто-то, возможно, еще позже.

— Выспаться успели?

— У нас не самый загруженный день был. Поработали по индивидуальной программе в тренажерном зале, посмотрели видео по Греции — и все. Игровой тренировки не было. Нам предложили в час дня приехать на «Синан Эрдем Арену», а мы с хорватами накануне только в половину 12-го закончили. Так что «насиловать» себя не стали — ни к чему. Силы еще понадобятся. Вот сегодня уже нормально поработали. Завтра с утра перед матчем будет еще одна тренировка — часовая. Чисто бросковая — чтобы заново привыкнуть к площадке, на которой будем играть.

— Как физически себя ощущает команда?

— Усталость копится, разумеется. Мы ведь столько времени на сборах провели, да и в Стамбуле уже две недели находимся… Но сил пока хватает. Помогают эмоции. Аппетит приходит во время еды, и мы чувствуем, что еще не всего здесь добились. Что можем сделать больше. Это видно по всем ребятам, по их настрою на борьбу.

— Вам, как капитану, не приходится их дополнительно мотивировать?

— С мотивацией и так полный порядок! А лишние слова порой пользы не приносят. Наоборот — могут лишь помешать. Да и что говорить? Что нам по силам выиграть медали? Это и так все знают. За этим сюда и приехали.

— Накануне чемпионата президент РФБ Андрей Кириленко отметил — выход в четвертьфинал уже можно будет нахвать успехом.

— Было такое, но никакого внутреннего успокоения у нас нет. Наоборот — мы только находим свою игру. И знаем, что наш лучший матч, скорее всего, еще впереди.

«К ЖЕСТКОЙ ИГРЕ ГОТОВЫ»

— Кого можно выделить в составе сборной Греции?

— В первую очередь — Костаса Слукаса. Самый опасный игрок команды. Всегда набирает много очков, угрожает кольцу с любой дистанции. И держать его очень непросто! Плюс Ник Калатес — созидатель всей игры сборной. Он — как тренер на площадке. Очень умный разыгрывающий! Но двумя этими парнями сила Греции не ограничивается. Там серьезный состав. И молодых ребят не без таланта хватает. И опытных исполнителей. Так что будет непросто.

— Готовы к тому, что греки будут играть так жестко и даже грязно, как с вами здесь еще никто не играл?

— Да и пусть! Мы спуска никому не дадим. И к силовой борьбе готовы. Вот уж чем нас не напугаешь! Точно знаем — все зависит от нас самих.

— Греки, наверняка, думают также.

— Вообще, мало кто ожидал увидеть наши сборные в четвертьфинале. На Грецию, наверное, больше ставили, но они с трудом вышли в плей-офф — с последнего места в группе. Зато в итоге обыграли Литву. Нас тоже фаворитами никто не считает. Но это даже раззадоривает — хочется доказать, что сюда не просто так приехали!

— Читаете, что пишут о сборной в интернете?

— Ой, я в эти чудо-комментарии вообще не лезу. Обидно ведь — играешь хорошо, тебя хвалят. Как только где-то провалишься — сразу выливают ушат помоев. Вспомните, что было после наших неудач не предыдущих Евробаскетах! Чего мы только про себя не читали… И что это за поддержка такая? Те болельщики, которые приехали сюда — другое дело. Они всегда с нами — и в хорошие, и в сложные моменты. А мнение большинства меня не особо не волнует. Лишний негатив ни к чему, а свободное время и так есть, на что потратить.

— У России на этом турнире всего одно поражение — от Латвии на групповом этапе. Тот же Кириленко после него сказал: «Пусть это будет для команды лечебным ядом». Мол, полезно иногда проиграть, чтобы не думать, что все слишком хорошо и просто. Так что — помогло то поражение?

— На 100 процентов! Оно немного отрезвило. Показало наши слабые стороны. Встряхнуло всю команду. Мы много чего потом обсудили, много выводов сделали. И получили от латышей определенный импульс. Толчок вверх. Пока он вывел нас в четвертьфинал. Надеюсь — этим все не ограничится.