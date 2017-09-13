Греция vs Россия: большой праздник или большое разочарование?

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Антон БАБОШИН

из Стамбула

Греции в четвертьфинале чемпионата Европы вполне могло и не быть. Те, кто еще до матча с хорватами верил в успех сборной России, видели нашим следующим соперником вовсе не греков, а литовцев. И то, что Греция в итоге победила, стало большой неожиданностью. Достаточно сказать, что эта команда — единственная на Евробаскете, которая в группе заняла четвертое место, а потом попала во второй раунд плей-офф.

АДЕТОКУМБО, ДА НЕ ТОТ

Главная неприятность случилась за пару недель до старта Евробаскета, когда расположение сборной со скандалом покинул ее самый звездный игрок, форвард «Милуоки» и один из лучших баскетболистов прошедшего сезона в НБА Яннис Адетокумбо. Он прибыл на сборы национальной команды, пожаловался на боли в колене, после чего отправился в Китай на рекламное мероприятие и оттуда через социальные сети сообщил, что не сыграет на чемпионате Европы из-за травмы. В ответ греческая федерация обрушилась с резкой критикой на НБА и «Милуоки», обвинив их в заговоре и заявив, что проведенное в расположении сборной медобследование не выявило у игрока серьезных проблем с коленом.

Трудности продолжились уже в Финляндии. Хотя греки перед стартом считались одним из фаворитов группы, внятную игру они показывали лишь эпизодами. Особенно проблемной выглядела оборона, временами просто разваливавшася под давлением. Лидеры соперников во встрече с греками регулярно набирали за 20 очков — Фурнье и Ловернь, Драгич и Дончич, Копонен — и никакие подвиги впереди не могли это компенсировать. Примененная Миссасом широкая ротация не признак длинной скамейки, а следствие нестабильности команды — из игры выпадал то один баскетболист, то другой. С Литвой эту проблему удалось преодолеть. А разовая это акция или найденный рецепт успеха, покажет как раз матч с Россией.

МЕДНЫЕ ТРУБЫ

Команде Сергея Базаревича в среду предстоит испытание иного плана, нежели в матче с Хорватией. После блестящей победы россияне утвердились в статусе одного из претендентов на медали Евробаскета, и теперь на игру с греками они выйдут фаворитами. А это дополнительное психологическое давление — над этим моментом нужно поработать тренерскому штабу. Пока Россия не так ярко выглядела в матчах, где котировалась выше — с Бельгией и Великобританией. А греки точно выше классом, чем эти команды — все-таки коллектив на две трети составлен из игроков европейских грандов — «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса».

Напомним, что ЦСКА с 2013 года трижды проиграл в полуфиналах Евролиги «Олимпиакосу», лидерами которого являются Спанулис и Принтезис. В последний раз это случилось нынешней весной именно в Стамбуле, где сейчас проходят матчи плей-офф Евробаскета. К счастью для нас, Спанулис завершил международную карьеру.

Греция играет в совсем другой баскетбол, нежели хорваты. Если те делали ставку на результативность, охотно бросали с дальних дистанций, то греческая команда — более габаритная, настроенная на физический контакт, чтобы в атаке потолкаться с соперниками в «краске» и довести дело до верного броска, например, Принтезиса. При этом у них есть и «дальнобойщики», тот же Костас Слукас реализует «трешки» с 60-процентной эффективностью. Но главным в матче с Россией для греков будет все-таки не игра на чужой половине площадки, а защита.

Наверняка Миссас придумает несколько схем по нейтрализации проводящего блестящий турнир Алексея Шведа. И важно, чтобы россияне, как и в игре против Хорватии, демонстрировали командную игру. Очень большую роль может сыграть Тимофей Мозгов — центровому россиян, пока не всегда чувствующему себя комфортно на площадке, предстоит сражаться под кольцом с опытным Бурусисом или молодым резервистом «Сакраменто» Георгиосом Папаяннисом.

Хотя у Греции никто по ходу турнира не проводит на площадке больше 30 минут, четверка лидеров по игровому времени выделяется отчетливо. Среди защитников это Слукас, которому отведена роль главного забивалы, и Ник Калатес, который призван как снабжать мячом партнеров в атаке, так и обороняться. Впереди — Принтезис, помимо прочего, пока главный в команде по подборам. А вот от имеющего опыт игры в НБА Костаса Папаниколау, «заточенного» на защиту, на этом турнире ждали явно большего.

В общем, греческая команда крепко сбита, обладает хорошими исполнителями, но пока не выглядит способной поставить перед Россией неразрешимую задачу. Но в этом и может таиться главная ее опасность.