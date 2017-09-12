Сборная Словении победила команду Латвии и вышла в полуфинал Евробаскета
СТАМБУЛ /Турция/, 12 сентября. /ТАСС/. Сборная Словении одержала победу над командой Латвии со счетом 103:97 в четвертьфинале чемпионата Европы по баскетболу. Встреча прошла в Стамбуле.
Самым результативным игроком матча стал центровой сборной Латвии Кристапс Порзингис, набравший 34 очка.
В полуфинале сборная Словении 14 сентября сыграет с командой Испании.
Матчи группового турнира чемпионата Европы проходили в Стамбуле, Хельсинки,
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