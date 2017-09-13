Алексей Швед: Буду играть жестко

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Антон БАБОШИН из Стамбула

— Настроение отличное, — улыбается Швед. — Мы отдохнули, потренировались, готовимся к матчу с Грецией. Здесь, в принципе все игры одинаково важные — и на групповом этапе, и в плей-офф с хорватами, и сейчас с греками. Очень надеюсь, что все будет хорошо.

— Греки в предматчевых разговорах называют вас самым опасным игроком российской сборной. Готовы к повышенному вниманию на площадке и предельно жесткой опеке?

— Я готов играть жестко. Здесь все так играют.

— Президент РФБ Андрей Кириленко отметил, что вы повзрослели. Сами это чувствуете?

— Да, мне уже 28. Не хочу себя оценивать, пусть это делают другие. Я же стараюсь играть по максимуму каждый раз.

— Были ли удивлены победе Греции над Литвой?

— Нет, конечно. Здесь каждая команда может обыграть каждую. То, что греки вышли с четвертого места в группе, ничего не значит.

— Этот матч как-то изменил ваше представление о сопернике?

— Слушайте, и мы, и греки давно играем, знаем друг друга прекрасно, соперничали много раз. Наши тренеры разобрали каждого баскетболиста в их команде и то, как с ними нужно бороться.

— Значит, уже изучали игру Греции?

— Полностью не видел ни одного их матча на турнире. Но мы несколько раз посмотрели видео, разобрали основные моменты.

— Помните ли поражение от «Олимпиакоса» в финале Евролиги пять лет назад, когда вы в составе ЦСКА выходили на эту же арену? Тогда за соперника играли сразу несколько человек из нынешней сборной Греции.

— Уже даже не вспоминаю про тот момент в карьере — слишком давно это было. Греки про него говорят? Пусть делают, что хотят.

— В начале чемпионата Европы баскетболисты часто ругали официальный мяч. Сейчас он перестал быть проблемой?

— Мы привыкли к нему. Но все равно были и получше. Все играют одинаковыми мячами, поэтому обсуждать, какой он довольно глупо. Тем более, прошло уже столько матчей. В следующий раз, может, что-то и поменяется, будут узнавать мнение игроков.

— Накануне турнира многие считали, что Россия может не выйти из группы. Как относились к таким разговорам?

— Не обращал внимания. Мы тренируемся, работаем. Главное, чтобы были люди, которые нас поддерживают.

— Тогда что можете пожелать тем, кто завтра будет за вас переживать?

— Спасибо им огромное! И тем людям, которые приехали, и тем, кто просто болеет за нас в России. Это очень важно. Их поддержка нам нужна, даже если они не на трибунах, а просто смотрят матч по телевизору. Мы это все равно чувствуем.