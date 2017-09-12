Базаревич: сборной России идет на пользу, что греки считают себя фаворитами ¼ финала ЧЕ

Матч ¼ финала турнира между сборным России и Греции состоится 13 сентября, начало — в 18:45 мск.

«Греки считают, что они фавориты, пусть так считают, это хорошо для нас, — сказал Базаревич. — У них очень хорошая задняя линия, которая созидает и забивает. Плюс они играют в два разыгрывающих — Калатес и Слукас, они опытные игроки. Знаем, что Прентезис может сильно играть большие матчи».

«Но основная угроза — это греческая задняя линия», — подчеркнул тренер.

Победитель пары Россия — Греция в полуфинале Евробаскета сыграет с сильнейшим в матче между сербами и итальянцами.