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12 сентября 2017, 21:40 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Базаревич: сборной России идет на пользу, что греки считают себя фаворитами ¼ финала ЧЕ

СТАМБУЛ /Турция/, 12 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборной России по баскетболу идет на пользу то, что греки считают себя фаворитами в четвертьфинале чемпионата Европы. Об этом ТАСС заявил главный тренер российской команды Сергей Базаревич.

Матч ¼ финала турнира между сборным России и Греции состоится 13 сентября, начало — в 18:45 мск.

«Греки считают, что они фавориты, пусть так считают, это хорошо для нас, — сказал Базаревич. — У них очень хорошая задняя линия, которая созидает и забивает. Плюс они играют в два разыгрывающих — Калатес и Слукас, они опытные игроки. Знаем, что Прентезис может сильно играть большие матчи».

«Но основная угроза — это греческая задняя линия», — подчеркнул тренер.

Победитель пары Россия — Греция в полуфинале Евробаскета сыграет с сильнейшим в матче между сербами и итальянцами.
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СТАМБУЛ /Турция/, 12 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты сборной России не будут жалеть соперника по четвертьфиналу чемпионата Европы команду Греции и надеются побороться за медали. Об этом ТАСС заявил форвард российской команды Андрей Воронцевич.
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