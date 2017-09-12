Воронцевич: Игроки сборной России не будут жалеть греков в четвертьфинале Евробаскета

Матч ¼ финала турнира между сборным России и Греции состоится 13 сентября, начало — в 18:45 мск.

«От себя и от ребят могу сказать, что никто не будет тушеваться и жалеть соперника, — сказал Воронцевич. — При этом не стоит переоценивать не только соперника, но и себя. Мы пока еще ничего не добились, хотя добавляем от игры к игре, это заметно всем. Появляется сплоченность, улучшается взаимопонимание на площадке».

«Мы, как и все оставшиеся на турнире сборные, хотим бороться за медали. Но важно, что после успешной игры в 1/8 финала против хорватов корону мы не надеваем», — добавил форвард.

Победитель пары Россия — Греция в полуфинале Евробаскета сыграет с сильнейшим в матче между сербами и итальянцами.