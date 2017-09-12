Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-worldcup-euro/30984204/
12 сентября 2017, 20:51 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Сборная Испании победила команду Германии и вышла в полуфинал ЧЕ по баскетболу

СТАМБУЛ /Турция/, 12 сентября. /ТАСС/. Сборная Испании одержала победу над командой Германии со счетом 84:72 в четвертьфинале чемпионата Европы по баскетболу. Встреча прошла в Стамбуле.

Самым результативным игроком матча стал центровой сборной Испании Марк Газоль, набравший 28 очков. В команде Германии наилучшие показатели у разыгрывающего защитника Денниса Шредера (27).

В полуфинале испанцы сыграют с победителем матча между сборными Словении и Латвии. Встреча ½ финала состоится 14 сентября.

Матчи группового турнира чемпионата Европы проходили в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Все игры плей-офф проходят в Стамбуле. Соревнования завершатся 17 сентября.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира, Европы

Еще 7 новостей  Все новости

Фазель: шансов на сделку с НХЛ по участию игроков в ОИ-2018 не осталось

Глава FIS: МОК может не завершить расследования по России до конца октября

Федосеев победил Родштейна в первой партии 1/16 финала Кубка мира по шахматам

Собеседование гребцов РФ на получение виз США для участия в ЧМ пройдет с 13 по 15 сентября