Сборная Испании победила команду Германии и вышла в полуфинал ЧЕ по баскетболу
СТАМБУЛ /Турция/, 12 сентября. /ТАСС/. Сборная Испании одержала победу над командой Германии со счетом 84:72 в четвертьфинале чемпионата Европы по баскетболу. Встреча прошла в Стамбуле.
Самым результативным игроком матча стал центровой сборной Испании Марк Газоль, набравший 28 очков. В команде Германии наилучшие показатели у разыгрывающего защитника Денниса Шредера (27).
В полуфинале испанцы сыграют с победителем матча между сборными Словении и Латвии. Встреча ½ финала состоится 14 сентября.
Матчи группового турнира чемпионата Европы проходили в Стамбуле, Хельсинки,
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