Сборная Испании победила команду Германии и вышла в полуфинал ЧЕ по баскетболу

Самым результативным игроком матча стал центровой сборной Испании Марк Газоль, набравший 28 очков. В команде Германии наилучшие показатели у разыгрывающего защитника Денниса Шредера (27).

В полуфинале испанцы сыграют с победителем матча между сборными Словении и Латвии. Встреча ½ финала состоится 14 сентября.