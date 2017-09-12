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12 сентября 2017, 15:32 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Р-Спорт

Миссас: Греки должны «отрезать» Шведа от команды в ¼ финала ЧЕ со сборной России

МОСКВА, 12 сен — Р-Спорт. Греческие баскетболисты должны «отрезать» защитника сборной России Алексея Шведа от команды в матче ¼ финала чемпионата Европы, заявил главный тренер греков Костас Миссас.

Матч ¼ финала Евробаскета-2017 между сборными России и Греции состоится в среду в Стамбуле. Швед на турнире в среднем за игру набирает 23,7 очка и делает 6,7 передачи.

«Мы должны не дать сборной России найти свой ритм. Я думаю, у нас будут шансы, если мы подойдем к матчу разумно и серьезно. Мы должны сократить число потерь. Шведа нужно “отрезать” от команды. Если мы сосредоточимся только на одном-двух игроках, есть риск, что другие баскетболисты соперника, которые являются хорошими снайперами, проявят себя, поэтому особое внимание нужно уделить всем», — цитирует Миссаса сайт Федерации баскетбола Греции.
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