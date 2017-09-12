Миссас: Греки должны «отрезать» Шведа от команды в ¼ финала ЧЕ со сборной России

Матч ¼ финала Евробаскета-2017 между сборными России и Греции состоится в среду в Стамбуле. Швед на турнире в среднем за игру набирает 23,7 очка и делает 6,7 передачи.

«Мы должны не дать сборной России найти свой ритм. Я думаю, у нас будут шансы, если мы подойдем к матчу разумно и серьезно. Мы должны сократить число потерь. Шведа нужно “отрезать” от команды. Если мы сосредоточимся только на одном-двух игроках, есть риск, что другие баскетболисты соперника, которые являются хорошими снайперами, проявят себя, поэтому особое внимание нужно уделить всем», — цитирует Миссаса сайт Федерации баскетбола Греции.