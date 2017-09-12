Миссас: Греки должны «отрезать» Шведа от команды в ¼ финала ЧЕ со сборной России
МОСКВА, 12 сен —
Р-Спорт. Греческие баскетболисты должны «отрезать» защитника сборной России Алексея Шведа от команды в матче ¼ финала чемпионата Европы, заявил главный тренер греков Костас Миссас.
Матч ¼ финала Евробаскета-2017 между сборными России и Греции состоится в среду в Стамбуле. Швед на турнире в среднем за игру набирает 23,7 очка и делает 6,7 передачи.
«Мы должны не дать сборной России найти свой ритм. Я думаю, у нас будут шансы, если мы подойдем к матчу разумно и серьезно. Мы должны сократить число потерь. Шведа нужно “отрезать” от команды. Если мы сосредоточимся только на
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