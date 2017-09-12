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12 сентября 2017, 15:28 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Тренерский совет РФБ признал неудовлетворительным выступление женской сборной на ЧЕ

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Тренерский совет Российской федерации баскетбола (РФБ) признал неудовлетворительным выступление женской сборной на чемпионате Европы. Об этом ТАСС сообщила председатель тренерского совета РФБ Анна Архипова-фон Калманович.

Во вторник состоялся тренерский совет РФБ. На прошедшем в июне чемпионате Европы сборная России не смогла выйти в четвертьфинал турнира, проиграв команде Греции. В результате российская команда не прошла отбор на чемпионат мира 2018 года в Испании и пропустит мировое первенство второй раз подряд. Позднее главный тренер национальной команды Александр Васин был освобожден от занимаемой должности.

«На тренерском совете обсуждались международные старты женских сборных России различных возрастов в летний период. Результаты главной национальной команды были признаны неудовлетворительными», — сказала Архипова-фон Калманович.

«Также мы дали положительную оценку выступлению женской команде 3×3», — добавила собеседница ТАСС.

В июне 2017 года женская сборная России 3×3 впервые стала чемпионом мира, не потерпев на турнире во Франции ни одного поражения.
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