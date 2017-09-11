Гомельский: У сборных России и Греции лучшие защитные линии на Евробаскете
Известный баскетбольный телекомментатор Владимир Гомельский поделился ожиданиями от матча четвертьфинала чемпионата Европы, где сыграют сборные России и Греции. Слова эксперта приводит сайт kp.ru.
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«Греция — команда очень опытная, по среднему возрасту даже нас превосходит. Поэтому они никуда не бегут, никуда не торопятся, играют медленно. У сборной России и сборной Греции, пожалуй, две лучшие защиты на этом турнире. Поэтому греков, конечно, будет достаточно сложно сломать.
Но, с другой стороны, они очень хорошо известны нашему тренеру Сергею Базаревичу. Конечно, будет упорная, сложная игра. Но если мы будем играть так, как против Хорватии, грекам нечего ловить, — заявил Гомельский.
Матч Греция — Россия пройдет 13 сентября в 21.45 мск.
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