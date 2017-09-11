Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-worldcup-euro/30972476/
11 сентября 2017, 21:42 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Газета.Ру

Гомельский: У сборных России и Греции лучшие защитные линии на Евробаскете

Известный баскетбольный телекомментатор Владимир Гомельский поделился ожиданиями от матча четвертьфинала чемпионата Европы, где сыграют сборные России и Греции. Слова эксперта приводит сайт kp.ru.

Известный баскетбольный телекомментатор Владимир Гомельский поделился ожиданиями от матча ¼ чемпионата Европы где сыграют сборные России и Греции. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Греция — команда очень опытная, по среднему возрасту даже нас превосходит. Поэтому они никуда не бегут, никуда не торопятся, играют медленно. У сборной России и сборной Греции, пожалуй, две лучшие защиты на этом турнире. Поэтому греков, конечно, будет достаточно сложно сломать.

Но, с другой стороны, они очень хорошо известны нашему тренеру Сергею Базаревичу. Конечно, будет упорная, сложная игра. Но если мы будем играть так, как против Хорватии, грекам нечего ловить, — заявил Гомельский.

Матч Греция — Россия пройдет 13 сентября в 21.45 мск.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира, Европы

Блатт: Сборные России по баскетболу образца ЧЕ 2011-го и 2017 года очень похожи

Блатт: Сборные России по баскетболу образца ЧЕ 2011-го и 2017 года очень похожи

СТАМБУЛ /Турция/, 11 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт считает, что российская команда, выступающая на чемпионате Европы 2017 года, схожа с той, которая на аналогичном турнире в 2011 году под его руководством завоевала бронзовые медали. Об этом Блатт рассказал ТАСС.
Еще 7 новостей  Все новости