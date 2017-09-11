Блатт: сборные России по баскетболу образца ЧЕ 2011-го и 2017 года очень похожи

В понедельник российские баскетболисты разгромили команду Хорватии и вышли в четвертьфинал Евробаскета, где сыграют с греками.

«Эта команда во многом похожа на мою сборную, которая играла в 2011-м. И в той сборной ключевые роли играли Швед, Мозгов и Фридзон. Конечно же еще много работы выполнял Саймон [Антонов], — сказал Блатт. — В 2011 мы выиграли девять матчей подряд, пока не потерпели единственное поражение от французов в полуфинале. Но в итоге закончили Евробаскет победой, завоевав бронзовые медали (сборная России в матче за третье место того турнира обыграла команду Македонии. — прим. ТАСС)».

На Евробаскете-2017 подопечные Сергея Базаревича одержали пять побед и потерпели лишь одно поражение.

Под руководством Блатта сборная России 10 лет назад стала чемпионом Европы.