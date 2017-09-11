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11 сентября 2017, 19:13 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Блатт: Сборные России по баскетболу образца ЧЕ 2011-го и 2017 года очень похожи

СТАМБУЛ /Турция/, 11 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт считает, что российская команда, выступающая на чемпионате Европы 2017 года, схожа с той, которая на аналогичном турнире в 2011 году под его руководством завоевала бронзовые медали. Об этом Блатт рассказал ТАСС.

В понедельник российские баскетболисты разгромили команду Хорватии и вышли в четвертьфинал Евробаскета, где сыграют с греками.

«Эта команда во многом похожа на мою сборную, которая играла в 2011-м. И в той сборной ключевые роли играли Швед, Мозгов и Фридзон. Конечно же еще много работы выполнял Саймон [Антонов], — сказал Блатт. — В 2011 мы выиграли девять матчей подряд, пока не потерпели единственное поражение от французов в полуфинале. Но в итоге закончили Евробаскет победой, завоевав бронзовые медали (сборная России в матче за третье место того турнира обыграла команду Македонии. — прим. ТАСС)».

На Евробаскете-2017 подопечные Сергея Базаревича одержали пять побед и потерпели лишь одно поражение.

Под руководством Блатта сборная России 10 лет назад стала чемпионом Европы.
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Блатт: сборные России по баскетболу образца ЧЕ 2011-го и 2017 года очень похожи

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