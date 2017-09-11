Волшебник Швед и французское фиаско. Итоги 1/8 финала Евробаскета-2017

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«СЭ» подводит главные итоги первого раунда плей-офф Евробаскета, где сборная России в ярком матче обыграла Хорватию, а команды из групп А и В выдали несколько неожиданных результатов.

Антон БАБОШИН

из Стамбула.

ФИГУРА.

Главным героем матчей 1/8 финала стал Алексей Швед. Он внес решающий вклад в победу сборной России над хорватами, которым так и не удалось его нейтрализовать. Попал две «трешки» уже в дебюте матча, а когда во второй четверти соперники решили прихватить его поплотнее и выставить более высокого оппонента, переключился на помощь партнерам.

В итоге план штаба сборной Хорватии не сработал — к финальной сирене «шашечные» прочно уступали в счете, а Швед оформил дабл-дабл, прибавив к 27 очкам еще и 12 результативных передач, удостоившись от официального сайта ФИБА звания «волшебника». И по впечатлению, и по сухой статистике, переводящей разные показатели в баллы эффективности, российский защитник был лучшим в первом раунде плей-офф. А что особенно радует, Швед продолжает прогрессировать по ходу турнира и гораздо лучше, чем в первых играх, дирижирует игрой команды. С этим согласны и Андрей Кириленко, и Сергей Базаревич.

НЕУДАЧНИКИ.

Сборной Франции, обладающей неплохим по европейским меркам набором игроков, так и не удалось на этом чемпионате построить из них настоящую команду. Уже по групповому этапу было видно, что у трехцветных хромает организация игры, особенно в обороне, не так, как того ждали, проявляют себя лидеры. Мы советовали им исправляться, чтобы достойно выглядеть в возможной встрече с Испанией в четвертьфинале, но ее не будет.

В плей-офф Франция наступила на те же самые грабли, что и с финнами в Хельсинки в первом же матче турнира. Команда Венсана Колье, казалось, переигрывала Германию в первой половине, удачно комбинировала, выигрывала борьбу на щитах, но после перерыва каким-то неуловимым образом выпустила ситуацию из рук. И перехватить инициативу уже не смогла. К тому же оказалось, что французские резервисты не могут поддержать основу так же активно, как оппоненты. И очередной не слишком выразительный матч провел Нандо де Коло — он набрал всего шесть очков и не попал ни одной трешки. Смазал диспетчер и последний бросок, который мог перевести игру в овертайм, и Франция не попала в четвертьфинал впервые за 20 лет.

УВЕРЕННОСТЬ.

Два главных разгрома в 1/8 учинили соперникам Латвия и Словения, встречу которых в следующем раунде уже ждут, потирая руки, даже нейтральные болельщики. Пока это, пожалуй, две самые зрелищные команды Евробаскета. Небольшое преимущество в этой паре будет у Словении — команда Горана Драгича и Луки Дончича имеет перед четвертьфиналом на один день отдыха больше, пока не знает поражений на турнире, да и первый соперник в играх на выбывание у них был попроще. Сборная Украины внятного сопротивления словенцам не оказала, в основном коллекционируя потери, которых набралось 18 за матч, и фолы (26). Словения лидировала с первых секунд встречи до последних и дала отдохнуть всем игрокам основы.

Впрочем, и латвийцы против Черногории не очень напрягались во второй половине. От этого матча ждали более жесткого соперничества, но балканцы разочаровали — уже к концу второй четверти игра превратилась в избиение слабейшего. Черногорцы мазали, а Латвия собирала подбор за подбором, регулярно загружая чужое кольцо с дальней дистанции с умопомрачительной стабильностью. В эти минуты было жаль, что в баскетболе, в отличие от единоборств, не бывает досрочных побед.

СЕНСАЦИЯ.

Неприятно удивили своих поклонников литовцы. Команда Дайнюса Адомайтиса после стартового конфуза с Грузией обрела свою игру и уверенно вышла из группы, одержав четыре победы. Но, видимо, эта игра так и осталась в Израиле или где-то затерялась во время перелета в Стамбул. Матч против Греции прибалтийской команде явно не удался.

Греки, которые на групповом этапе выглядели очень бледно и по праву заняли в Хельсинки четвертое место, выглядели в 1/8 финала неожиданно уверенно. И этим ошеломили соперника — отстав в начале матча, литовцы так и не смогли придти в себя. В четвертой четверти, уже уступая 15 очков, они предприняли попытку героической погони, надолго оставив Грецию без набранных очков. Но когда разница растаяла до «-4», площадку из-за перебора фолов покинул главный бомбардир сборной Литвы в этот вечер Миндаугас Кузминскас. И тут же греки благодаря мощи Бурусиса и дальним попаданиям Слукаса восстановили статус-кво. Легко с таким соперником России в четвертьфинале точно не будет.

ЦИФРЫ.

3 команды, занявшие на предварительном этапе места выше, чем их соперники, завершили борьбу уже в первом раунде плей-офф. Помимо Хорватии и Литвы, это Финляндия, уступившая итальянцам.

32 очка составило максимальное преимущество в счете — Латвия разгромила Черногорию со счетом 100:68. Словенцы выиграли у Украины с преимуществом «+24», Россия у Хорватии — «+23». А с перевесом меньше чем в 10 очков закончились только два матча — Германия — Франция (84:81) и Сербия — Венгрия (86:78). Кстати, французы набрали и больше всего очков среди проигравших команд. Это на 11 очков больше, чем Италия, победившая Финляндию в самом малорезультативном матче первого раунда плей-офф (70:57).

2 команды набросали соперникам больше сотни очков — Россия и Латвия. 3 не добрались и до отметки в 60 — Украина, Турция и Финляндия.

3 игрока оформили по дабл-даблу — помимо Шведа (27 очков + 12 передач) это удалось сербу Огнену Кузмичу (17 очков + 10 подборов) и литовцу Йонасу Валанчунасу (13 очков + 15 подборов).

60 процентов трехочковых в матче с черногорцами реализовала Латвия, или 15 из 25 бросков. Точными попаданиями из-за дуги отметились сразу восемь игроков команды, а Янис Тимма попал четыре раза из четырех.

13 игроков из 12 команд набрали 20 и более очков, самыми результативными стали Боян Богданович (28), Алексей Швед (27) и Эван Фурнье (27). Единственной сборной, где за этот рубеж перевалили сразу два баскетболиста, стала Германия — у нее отличились Даниэль Тайс (22) и Деннис Шредер (21). В числе команд, распределивших очки по составу более равномерно, Испания, Сербия, Финляндия и Украина.

Наибольшее количество времени на площадке провел центровой сборной Турции Семих Эрден — 36 минут 9 секунд. Чуть более полуминуты ему уступил хорват Дарио Шарич — 35.34.

По показателю «плюс-минус» двое лучших игроков представляют Латвию — Янис Стрелниекс («+33») и Кристапс Порзингис («+32»). Худшие — украинец Александр Липовый с «-26» и хорват Боян Богданович «-24».

Самый впечатляющий рывок в счете удался Сербии, которая уже в первые минуты матча с Венгрией набрала 14 очков подряд.

2 команды по ходу матчей 1/8 финала ни разу не вели в счете — Украина и Турция.