Волшебник Швед и французское фиаско. Итоги 1/8 финала Евробаскета-2017
Не обошлось без неожиданностей.
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«СЭ» подводит главные итоги первого раунда
Антон БАБОШИН
из Стамбула.
ФИГУРА.
Главным героем матчей 1/8 финала стал Алексей Швед. Он внес решающий вклад в победу сборной России над хорватами, которым так и не удалось его нейтрализовать. Попал две «трешки» уже в дебюте матча, а когда во второй четверти соперники решили прихватить его поплотнее и выставить более высокого оппонента, переключился на помощь партнерам.
В итоге план штаба сборной Хорватии не сработал — к финальной сирене «шашечные» прочно уступали в счете, а Швед оформил
НЕУДАЧНИКИ.
Сборной Франции, обладающей неплохим по европейским меркам набором игроков, так и не удалось на этом чемпионате построить из них настоящую команду. Уже по групповому этапу было видно, что у трехцветных хромает организация игры, особенно в обороне, не так, как того ждали, проявляют себя лидеры. Мы советовали им исправляться, чтобы достойно выглядеть в возможной встрече с Испанией в четвертьфинале, но ее не будет.
В
УВЕРЕННОСТЬ.
Два главных разгрома в 1/8 учинили соперникам Латвия и Словения, встречу которых в следующем раунде уже ждут, потирая руки, даже нейтральные болельщики. Пока это, пожалуй, две самые зрелищные команды Евробаскета. Небольшое преимущество в этой паре будет у Словении — команда Горана Драгича и Луки Дончича имеет перед четвертьфиналом на один день отдыха больше, пока не знает поражений на турнире, да и первый соперник в играх на выбывание у них был попроще. Сборная Украины внятного сопротивления словенцам не оказала, в основном коллекционируя потери, которых набралось 18 за матч, и фолы (26). Словения лидировала с первых секунд встречи до последних и дала отдохнуть всем игрокам основы.
Впрочем, и латвийцы против Черногории не очень напрягались во второй половине. От этого матча ждали более жесткого соперничества, но балканцы разочаровали — уже к концу второй четверти игра превратилась в избиение слабейшего. Черногорцы мазали, а Латвия собирала подбор за подбором, регулярно загружая чужое кольцо с дальней дистанции с умопомрачительной стабильностью. В эти минуты было жаль, что в баскетболе, в отличие от единоборств, не бывает досрочных побед.
СЕНСАЦИЯ.
Неприятно удивили своих поклонников литовцы. Команда Дайнюса Адомайтиса после стартового конфуза с Грузией обрела свою игру и уверенно вышла из группы, одержав четыре победы. Но, видимо, эта игра так и осталась в Израиле или
Греки, которые на групповом этапе выглядели очень бледно и по праву заняли в Хельсинки четвертое место, выглядели в 1/8 финала неожиданно уверенно. И этим ошеломили соперника — отстав в начале матча, литовцы так и не смогли придти в себя. В четвертой четверти, уже уступая 15 очков, они предприняли попытку героической погони, надолго оставив Грецию без набранных очков. Но когда разница растаяла до «-4», площадку
ЦИФРЫ.
3 команды, занявшие на предварительном этапе места выше, чем их соперники, завершили борьбу уже в первом раунде
32 очка составило максимальное преимущество в счете — Латвия разгромила Черногорию со счетом 100:68. Словенцы выиграли у Украины с преимуществом «+24», Россия у Хорватии — «+23». А с перевесом меньше чем в 10 очков закончились только два матча — Германия — Франция (84:81) и Сербия — Венгрия (86:78). Кстати, французы набрали и больше всего очков среди проигравших команд. Это на 11 очков больше, чем Италия, победившая Финляндию в самом малорезультативном матче первого раунда
2 команды набросали соперникам больше сотни очков — Россия и Латвия. 3 не добрались и до отметки в 60 — Украина, Турция и Финляндия.
3 игрока оформили по
60 процентов трехочковых в матче с черногорцами реализовала Латвия, или 15 из 25 бросков. Точными попаданиями
13 игроков из 12 команд набрали 20 и более очков, самыми результативными стали Боян Богданович (28), Алексей Швед (27) и Эван Фурнье (27). Единственной сборной, где за этот рубеж перевалили сразу два баскетболиста, стала Германия — у нее отличились Даниэль Тайс (22) и Деннис Шредер (21). В числе команд, распределивших очки по составу более равномерно, Испания, Сербия, Финляндия и Украина.
Наибольшее количество времени на площадке провел центровой сборной Турции Семих Эрден — 36 минут 9 секунд. Чуть более полуминуты ему уступил хорват Дарио Шарич — 35.34.
По показателю «плюс-минус» двое лучших игроков представляют Латвию — Янис Стрелниекс («+33») и Кристапс Порзингис («+32»). Худшие — украинец Александр Липовый с «-26» и хорват Боян Богданович «-24».
Самый впечатляющий рывок в счете удался Сербии, которая уже в первые минуты матча с Венгрией набрала 14 очков подряд.
2 команды по ходу матчей 1/8 финала ни разу не вели в счете — Украина и Турция.
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