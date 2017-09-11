От сбора стеклотары до НБА. Что нужно знать об Алексее Шведе

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В матче 1/8 финала против Хорватии лидер сборной России Алексей Швед показал выдающийся баскетбол, внеся решающий вклад в победу нашей команды. «СЭ» собрал интересные факты о защитнике «Химок», для которого нынешний Евробаскет становится звездным часом.

БАСКЕТБОЛЬНАЯ СЕМЬЯ.

Родился 16 декабря 1988 года в Белгороде. О выборе вида спорта речь никогда не шла: папа — заслуженный тренер России по баскетболу, мама — тоже игрок и впоследствии тренер, старшая сестра Евгения — серебряный призер чемпионата мира, участница Олимпийских игр в Атланте и Сиднее в составе сборной России. Еще одна сестра Виктория — чемпионка Европы среди кадетов, выступала и училась в США. Алексея приучили к зарядке едва ли не с пеленок, а первые броски в кольцо он стал делать предсказуемо под руководством отца — Виктора Николаевича.

ИНТЕРНАТ «СПАРТАКА».

В 14 лет уехал из родного Белгорода в Санкт-Петербург к тренеру «Спартака» Анатолию Штейнбоку. Легендарный специалист в свое время работал с Сергеем Таракановым, Василием Карасевым и Андреем Кириленко. По словам самого Шведа, необходимость жить далеко от родителей и друзей заставила его быстро повзрослеть.

ПЕРВЫЕ ДЕНЬГИ.

Первые деньги Швед заработал… сдавая бутылки. На вырученные деньги покупал шоколадки и всякую мелочь. Свою зарплату в интернате «Спартака» — 50 долларов — откладывал, чтобы купить картриджи для приставки. Алексей признается, что компьютерные игры остаются его страстью до сих пор.

ЦСКА, МЕССИНА И ХОЛДЕН.

В 17 лет оказался в ЦСКА, который в тот момент возглавлял Этторе Мессина. Вместе с командой выиграл Евролигу-2008, хотя на площадку в том турнире он не выходил. Выиграть конкуренцию за место в команде, где играют Джон Роберт Холден и Траджан Лэнгдон — для молодого парня было непосильной задачей.

ОЛИМПИЙСКАЯ МЕДАЛЬ.

В 2012 году сборная России завоевала бронзовые медали Олимпиады в Лондоне. Алексей Швед в составе команды занял третье место по количеству очков (в среднем 11,4 за игру), уступив только Андрею Кириленко и Тимофею Мозгову. Матч за третьем место против аргентинцев Алексей порой пересматривает до сих пор и считает одним из лучших своих поединков.

ПЕРВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В НБА.

Все тем же летом 2012 года Швед подписал контракт с «Миннесотой» и поначалу был одним из ключевых защитников команды. В декабре в матче против лидера чемпионата — «Оклахомы» Алексей сделал первый «дабл-дабл» в НБА (12 очков, 12 передач). Все за океаном россиянин провел три года. Осень-зима-2014/15 стала для защитника периодом скитаний. В августе 2014 года «Миннесота» обменяла Шведа в «Филадельфию», но составе «76-х» Алексей Швед сыграл всего в 19 матчах и через четыре месяца был обменян в «Хьюстон». За «ракет» Алексей провел еще времени и меньше встреч — 9 за 2 с небольшим месяца и был отправлен в «Нью-Йорк Никс» в обмен на защитника Пабло Приджиони. В марте 2015 года он установил личный рекорд результативности в НБА, набрав 25 очков в игре с «Филадельфией».

МАТЧ ЗВЕЗД.

В 2013 году защитник принял участие в Матче восходящих звезд НБА. Швед попал в команду Чарльза Баркли вместе с Кеннетом Фаридом и Каваем Леонардом. Их соперником стала команда Шакила О́Нила с Кайри Ирвингом и Дионом Уэйтерсом. Россиянин начала матч на скамейке запасных, но в итоге провел на паркете 18 минут, за которые набрал 12 очков, а также сделал 4 передачи и 1 подбор. А его команда победила со счетом 163:135.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ.

Сезон-2014/15 Швед заканчивал в составе «Нью-Йорк Никс» и рассчитывал подписать с клубом многолетний контракт. Но ему предложили соглашение только на один год и Швед принял решение вернуться в Россию и выступать за «Химки».

В ФОКУСЕ — ЕВРОЛИГА.

Сезон-2016/17 Швед провел в составе «Химок». Подмосковная команда выдала потрясающую пятиматчевую полуфинальную серию против «Зенита» в Единой лиге ВТБ. Но в решающей встрече сил на ЦСКА уже не хватило. О будущем самого Алексея говорили много, сватали обратно в НБА, а его агент утверждал, что защитник отклонил предложения сразу четырех заокеанских клубов. В конце июля Швед подписал с подмосковной командой новый контракт до 2020 года, в котором нет опции отъезда в НБА. Америки в ближайшее время в жизни Шведа не будет, зато точно будет Евролига, в которой россиянину есть, что показывать.