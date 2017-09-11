Кириленко: Баскетболисты РФ в игре с хорватами на ЧЕ до конца сохраняли дисциплину
МОСКВА, 11 сен —
Р-Спорт. Матч против команды Хорватии на Евробаскете-2017 является примером того, как может играть сборная России, когда сохраняет дисциплину до конца, заявил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.
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Россияне в воскресенье в 1/8 финала обыграли команду Хорватии в Стамбуле со счетом 101:78.
«Мне кажется, что с хорватами была идеальная игра в плане того, как эта команда выглядит, когда полностью соблюдает установку с самого начала. Те игры, которые были на групповом этапе, сборная внимательно играла 30−35 минут. Но появлялись
«Сборная уже победила на Евробаскете. Мы играем в отличный баскетбол. Показываем, что у нас есть команда, и есть правильный подход к тому, что такое национальная сборная страны. Это даже важнее, чем сама игра. Мы ведь играем не только для болельщиков, но и для подрастающего поколения. Оно растет и видит правильное отношение к игре за свою страну, за свою команду», — добавил Кириленко.
Соперником российской сборной по четвертьфиналу является команда Греции, матч состоится 13 сентября.
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