Кириленко: Баскетболисты РФ в игре с хорватами на ЧЕ до конца сохраняли дисциплину

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Россияне в воскресенье в 1/8 финала обыграли команду Хорватии в Стамбуле со счетом 101:78.

«Мне кажется, что с хорватами была идеальная игра в плане того, как эта команда выглядит, когда полностью соблюдает установку с самого начала. Те игры, которые были на групповом этапе, сборная внимательно играла 30−35 минут. Но появлялись какие-то моменты, когда мы теряли концентрацию, начинали выплескиваться эмоции. Матч с Хорватией — пример того, как может играть сборная России, когда сохраняет дисциплину до конца», — сказал Кириленко, которого цитирует официальный сайт РФБ.

«Сборная уже победила на Евробаскете. Мы играем в отличный баскетбол. Показываем, что у нас есть команда, и есть правильный подход к тому, что такое национальная сборная страны. Это даже важнее, чем сама игра. Мы ведь играем не только для болельщиков, но и для подрастающего поколения. Оно растет и видит правильное отношение к игре за свою страну, за свою команду», — добавил Кириленко.

Соперником российской сборной по четвертьфиналу является команда Греции, матч состоится 13 сентября.