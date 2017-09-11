Сборная России отменила игровые тренировки

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Матч россиян закончился около полуночи.



11 сентября тренерский штаб сборной отменил две игровые тренировки на арене (в 13:20 и 19:00). Баскетболисты проведут занятие в тренажёрном зале.



Соперник сборной России в четвертьфинале — команда Греции, обыгравшая в 1/8 турнира сборную Литвы со счётом 77:64. Матч состоится в Стамбуле 13 сентября и начнётся в 18:45 по московскому времени.