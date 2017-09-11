Базаревич: Греки показали, что являются непростыми соперниками

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сборная России разгромила команду Хорватии (101:78) в 1/8 финала Евробаскета-2017 и вышла в четвертьфинал, где сыграет с баскетболистами из Греции. Секрет успеха российских спортсменов в эксклюзивном интервью «Известиям» раскрыл главный тренер национальной сборной Сергей Базаревич.

— Андрей Воронцевич стал одним из лучших игроков матча, «прикрыв» лидера хорватов Дарио Шарича. Можно сказать, что Воронцевич персонально играл против форварда «Филадельфии»?

— Нет, я бы так не сказал.

— После игр в группе вы говорили, что Воронцевичу не хватает уверенности…

— Он и в этот раз не очень уверенно играл в первой половине матча. Но всем была понятна важность этой встречи: либо собрался и сыграл, либо поехал домой. Хорошие баскетболисты в такие моменты собираются.

— Для многих это стало неожиданностью, что Евгений Бабурин, который в групповом этапе сыграл всего две секунды, вышел на площадку в таком напряженном поединке.

— Для многих, но не для нас. Его выход на площадку говорит о том, что мы ему доверяем.

— После этого матча можно сказать, что Россия наконец нашла свою игру?

— Мы до сих пор находимся в поиске. Совершенству нет предела — пока команда вышла только в четвертьфинал. Хотелось бы прибавлять, у нас есть для этого ресурсы. Хорошо, что мы выигрываем — это помогает игрокам верить в то, что мы делаем.

— Сегодня у команды все получалось. Эту игру можно назвать лучшей в вашей тренерской карьере?

— Я пока не думал об этом. Но даже не хочу рассматировать игру в таком ракурсе. Бывают моменты, когда все, что ты придумал, получается. Но, я надеюсь, у нас есть возможности для улучшения игры.

— С трибун казалось, что в защите сборная России полностью «разобрала» хорватов. Так ли это?

— Понятно, что все никогда не будет выполнено на 100%. Чего-то мы не сделали против Богдановича. С Шаричем, наверное, сыграли неплохо. Повезло, что Симон быстро получил три фола. Я знал Укича и Симона, потому что тренировал их. Это помогло. Они достаточно предсказуемые ребята.

— Есть версия, что сборная России закалилась в «группе смерти», а у хорватов не было сильных соперников, кроме команды Испании. Это помогло?

— Да. Мы смотрели на цифры, которые они демонстрировали, и все время думали, что они производят обманчивое впечатление. Хорваты быстро решили вопрос выхода из группы и потом могли делать что угодно. А у нас было три сильных команды, которые в итоге дошли до четвертьфинала. Да и четвертая — сборная Турции — оказала сопротивление испанцам.

— Что скажете о нашем сопернике по четвертьфиналу — сборной Греции?

— Пока мы их не разбирали. Могу лишь сказать, что в составе этой команды собраны опытные баскетболисты, которые умеют настраиваться на решающие игры, выступают за ведущие клубы. Может быть, греки были не так хороши в групповом турнире, но в 1/8 финала они победили сборную Литвы и показали, каким непростым соперником являются.

— Каким образом в ходе турнира вам удалось вернуть на прежний уровень Дмитрия Хвостова, который провел неудачный клубный сезон?

— Хвостов очень важен для сборной как любой основной разыгрывающий для своей команды. Надо было дать ему время, чтобы вернуть уверенность и понять, что это его команда. Так было и в прошлом году. Конечно, клубный сезон сказался для него не самым удачным. Дима был одним из немногих, с кем я несколько раз общался в течение всего сезона. И его роль в сборной России очень велика.

— Президент РФБ Андрей Кириленко отметил, что Алексей Швед стал лучше контролировать игру. Вы замечаете, что он действительно прибавляет?

— Я согласен с этим. Мне казалось, что девять игр во время подготовки к Евробаскету — это много. Но перед началом турнира вдруг появилось ощущение, что этого не хватило. В том числе, из-за того, что Швед не сыграл на товарищеском турнире в Казани. Его связь с командой требовала большей притирки. По ходу турнира мы постепенно выстраиваем эту ситуацию.

— Существует мнение, что на Евробаскете есть главный фаворит — сборная Испании — и около десятка равных по уровню команд. Однако сегодня мы победили соперника, который ни в чем не уступал испанцам. Значит ли это, что сборная России сейчас способна на все?