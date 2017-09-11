Швед: Сборной России после 1/8 финала будет только тяжелее на Евробаскете

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Сборная России в воскресенье победила в матче 1/8 финала чемпионата Европы команду Хорватии — 101:78. Швед набрал 27 очков и сделал 12 передач.

«Нам очень хотелось выиграть и не хотелось уезжать домой. Мы очень рады победе, рады, что остаемся здесь. Я просто играл, а команда и тренер мне доверяли. Сегодня все ребята отлично сыграли — и в защите, и в нападении. Мы были настоящей Командой. Отсюда и результат. Постараемся и дальше играть в таком же духе. Но дальше будет только тяжелее», — цитирует Шведа сайт Российской федерации баскетбола.

В ¼ финала чемпионата Европы сборная России в среду сыграет с командой Греции.