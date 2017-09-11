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11 сентября 2017, 12:29 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Р-Спорт

Базаревич: Сборная России по баскетболу имеет ресурсы, чтобы прибавлять по ходу ЧЕ

МОСКВА, 11 сен — Р-Спорт. Сборная России по баскетболу имеет ресурсы, чтобы прибавлять по ходу чемпионата Европы, считает главный тренер национальной команды Сергей Базаревич.

<em>МОСКВА 11 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Сборная России по баскетболу имеет ресурсы чтобы прибавлять по ходу чемпионата Европы считает главный тренер национальной команды Сергей <span class=error>Базаревич</span>. Увеличить
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Россияне в воскресенье в 1/8 финала обыграли команду Хорватии в Стамбуле со счетом 101:78. Соперником российской сборной по четвертьфиналу является команда Греции, матч состоится 13 сентября.

«Мы до сих пор находимся в поиске. И совершенству нет предела. Пока сборная России только в четвертьфинале. Хотелось бы прибавлять, и у нас для этого есть ресурсы. Хорошо, что мы выигрываем. Это помогает игрокам верить в то, что мы делаем», — сказал Базаревич, которого цитирует официальный сайт Российской федерации баскетбола (РФБ).

«Мне казалось, что девять игр при подготовке к Евробаскету — это много. Но перед началом турнира вдруг появилось ощущение, что матчей не хватило. В том числе, из-за того, что (Алексей) Швед не сыграл на турнире в Казани. Его связь с командой требовала большей притирки. По ходу турнира мы постепенно выстраиваем эту ситуацию», — добавил Базаревич.
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