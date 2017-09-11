Базаревич: Сборная России по баскетболу имеет ресурсы, чтобы прибавлять по ходу ЧЕ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Россияне в воскресенье в 1/8 финала обыграли команду Хорватии в Стамбуле со счетом 101:78. Соперником российской сборной по четвертьфиналу является команда Греции, матч состоится 13 сентября.

«Мы до сих пор находимся в поиске. И совершенству нет предела. Пока сборная России только в четвертьфинале. Хотелось бы прибавлять, и у нас для этого есть ресурсы. Хорошо, что мы выигрываем. Это помогает игрокам верить в то, что мы делаем», — сказал Базаревич, которого цитирует официальный сайт Российской федерации баскетбола (РФБ).