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11 сентября 2017, 12:07 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Р-Спорт

Гомельский: Баскетболистам РФ по силам пройти греков

МОСКВА, 11 сен — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Российским баскетболистам по силам пройти сборную Греции в четвертьфинале чемпионата Европы, но для этого им нужно показать ту же нацеленность и желание, что и в матче 1/8 финала с хорватами, заявил агентству «Р-Спорт» известный российский тренер Евгений Гомельский.

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Сборная России в воскресенье в 1/8 финала чемпионата Европы победила команду Хорватии со счетом 101:78. В среду за выход в полуфинал россияне сыграют с греками.

«Судя по игре, которая была показана с хорватами, нам по силам греки. И не только греки! Да, у них есть прекрасный центровой (Яннис) Бурусис, у них есть замечательные игроки задней линии — есть кому играть, одним словом. Но ни в коем случае нельзя их ни стесняться, ни бояться! Если сыграем с той же нацеленностью и таким же желанием, как вчера, можно добиться успеха», — сказал Гомельский по телефону.

По мнению эксперта, с хорватами у сборной России «была самая стабильная игра, абсолютная, безоговорочная победа». «Уверен, никто никогда не думал, что с хорватами можно расслабиться и подумать, что это будет легкая прогулка. Это очень сильная команда, имеет прекрасных лидеров — и это не только (Боян) Богданович, но и другие игроки, способные принести пользу. Поэтому отношение к игре, настрой ребят, нацеленность на победу были великолепными», — подчеркнул Гомельский.

«Это был матч без каких-либо перепадов. Это первая игра из увиденных мной на этом чемпионате Европы, когда ребята вместе с тренерским составом были нацелены на победу, не допускали перепадов и ошибок. Я очень рад за команду, и особенно за главного тренера Сергея Базаревича, и надеюсь, что они смогут показать баскетбол еще лучше, чем показали вчера», — добавил собеседник агентства.
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