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11 сентября 2017, 0:47 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Базаревич: Сборная России продолжает поиск своей игры на Евробаскете

СТАМБУЛ /Турция/, 11 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России провела лучший матч на чемпионате Европы, победив в 1/8 финала хорватов, но команда до сих пор ищет свою игру. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Сергей Базаревич.

Матч прошел в воскресенье и завершился победой россиян со счетом 101:78. Соперником сборной по четвертьфиналу станет команда Греции.

«Мы до сих пор в процессе поиска своей игры. Хотелось бы прибавлять — для этого есть ресурсы. Но совершенству нет предела, — сказал Базаревич. — Меня радует то, что в матче с хорватами мы были сильными ментально на протяжении всех 40 минут».

«О греках я пока что не думаю. Надо пережить эмоции еще от этого матча. Готовиться к четвертьфиналу начнем в понедельник», — добавил тренер.

Матч Россия — Греция состоится 13 сентября. Встречи плей-офф проходят в Стамбуле, завершится турнир 17 сентября.
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