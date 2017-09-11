Базаревич: Сборная России продолжает поиск своей игры на Евробаскете

Матч прошел в воскресенье и завершился победой россиян со счетом 101:78. Соперником сборной по четвертьфиналу станет команда Греции.

«Мы до сих пор в процессе поиска своей игры. Хотелось бы прибавлять — для этого есть ресурсы. Но совершенству нет предела, — сказал Базаревич. — Меня радует то, что в матче с хорватами мы были сильными ментально на протяжении всех 40 минут».

«О греках я пока что не думаю. Надо пережить эмоции еще от этого матча. Готовиться к четвертьфиналу начнем в понедельник», — добавил тренер.